Une journée portes ouvertes sur la calligraphie arabe a été organisée ce vendredi par le ministère de l’éducation au Centre national de formation et de développement des compétences à Carthage.

Organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe, cette manifestation comprend l’organisation d’un concours symbolique réunissant 78 élèves (primaire, collège et secondaire) représentant l’ensemble des gouvernorats de la République, à raison de trois candidats par gouvernorat. Tous les participants recevront des outils et fournitures de calligraphie afin de les encourager à s’initier à cet art authentique.

Une table ronde animée par les écrivains Ahlem Hakimi et Taoufik Jendoubi, est aussi organisée lors de cette manifestation afin d’encourager les élèves à la lecture et renforcer leur attachement à la langue arabe.

Dans ce contexte, Nadia Ayari, directrice de l’enseignement primaire au ministère de l’éducation, a expliqué que cette manifestation traduit la prise de conscience du ministère de l’importance de l’animation culturelle et du besoin des élèves de s’impliquer dans ce type d’activités.

Elle a, à ce titre, indiqué qu’une série de manifestations culturelles est programmée tout au long des vacances d’hiver en cours.

La responsable a ajouté que l’attention portée à la calligraphie arabe participe à l’ancrage de l’identité arabe et de l’identité nationale tunisienne outre le développement du goût artistique chez les jeunes.

Elle a également précisé que le ministère de l’éducation envisage, après la fin des vacances d’hiver, d’élargir l’expérience des clubs de calligraphie arabe et de la généraliser à l’ensemble des gouvernorats, tout en assurant les équipements nécessaires et l’encadrement par des formateurs spécialisés.

De son côté, le ministre de l’éducation, Nourredine Nouri, a relevé, à travers ses échanges avec les élèves participants, une connaissance approfondie de l’art de la calligraphie arabe, une grande conscience de sa spécificité civilisationnelle, une réelle perception de la valeur de cet héritage culturel, ainsi qu’une fierté et un souci manifeste de le préserver et de le valoriser.