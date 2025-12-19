La première édition du colloque international sur les “Cours et Patios en Méditerranée” aura du 12 au 14 février 2026, à Dar Lasram à la Médina de Tunis.

Cet évènement est organisé par L’École Nationale d’architecture et d’Urbanisme (ENAU), avec le Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébine (LAAM)-Université de la Manouba (UMA), le Laboratoire Ville Durable et Environnement construit (VDEC)-Université de Carthage (UCAR) et le Laboratoire de Recherche en Patrimoine et Architecturologie (LarPA)-Université de Carthage (UCAR).

En partenariat avec l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) et l’Association Villes Historiques de la Tunisie et de la Méditerranée, ces journées proposent d’interroger cet archétype architectural à travers une approche pluridisciplinaire croisant les perspectives architecturales, anthropologiques, philosophiques, ethnographiques, bioclimatiques.

Les quatre axes thématiques prévus sont “La cour et le patio comme éléments structurants de l’habitat méditerranéen : Formes, pratiques socio-spatiales et identités culturelles”, les “Cours et patios, histoire bioclimatique et dispositifs ambiant aux”, les “Cours et patios, expérimentation(s) phénoménologique(s)” et les “Cours et patios réinventés : expérimentations architecturales du XXe siècle et résonnances actuelles”.

Ce colloque permettra notamment d’aborder les Cours et Patios en Méditerranée comme une forme universelle et récurrente, révélatrice d’une intelligence de l’espace et d’une ontologie de l’habiter, enracinées dans la longue durée des civilisations méditerranéennes et source permanente de renouvellement pour la pensée comme pour la pratique architecturale.

Il s’agit également de réfléchir, de révéler par l’analyse et de matérialiser, par des productions iconographiques, textuelles et narratives, audiovisuelles ou scénographiques, les réalités tangibles ou immatérielles de ces types bâtis individuels ou collectifs, savants ou populaires, modestes ou appartenant aux classes aisées, et qui constituent les archétypes de l’habiter et de l’habitat en Méditerranée dans un arc temporel s’étendant de l’Antiquité au monde contemporain soulignent les organisateurs.

Dans le cadre d’une réflexion plurielle qui met en réseau des chercheurs de différentes disciplines et de plusieurs villes méditerranéennes, mais également des architectes praticiens qui ont eu l’occasion de réactiver le patio dans leur(s) projet(s) sous une forme ou une autre, ainsi que des artistes que le patio inspire, le colloque propose d’explorer les quatre thèmes complémentaires et transversaux au menu de ces journées.

En parallèle, il s’agira d’interroger l’actualité de cette figure, à travers les problématiques qui lui sont rattachées et les approches par lesquelles elle continue d’alimenter la pratique architecturale contemporaine, à la croisée des enjeux et défis contemporains.