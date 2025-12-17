Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé, mardi, une cérémonie organisée au Palais Ksar Saïd au Bardo, par l’Ambassade d’Autriche en Tunisie.

Cette cérémonie survient à l’occasion de la publication d’un ouvrage intitulé « 300 ans de relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche ».

Selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères, cette manifestation vient clôturer une série d’événements culturels organisés tout au long de l’année 2025 pour célébrer trois siècles de relations entre la Tunisie et l’Autriche.

Ces manifestations ont abouti à la publication d’un ouvrage collectif élaboré avec la contribution d’une foule de professeurs et de chercheurs tunisiens et autrichiens, qui retrace les étapes historiques-clé ayant marqué les relations entre les deux pays sur une période s’étalant sur trois cents ans.

À cette occasion, le ministre a souligné que ces manifestations à caractère diplomatique et culturel constituent un témoignage éloquent de la profondeur des liens entre la Tunisie et l’Autriche et contribuent à l’enrichissement de la mémoire diplomatique commune.

Il a également insisté sur la nécessité de tirer le meilleur parti du patrimoine commun Tuniso-autrichien afin qu’il serve de levier pour approfondir les relations économiques bilatérales et construire un partenariat tourné vers l’avenir.

De son côté, l’Ambassadeur d’Autriche en Tunisie a mis en avant la forte dimension symbolique de cet événement qui reflète l’ancienneté de l’amitié tuniso-autrichienne.

Il a, dans ce contexte, salué le niveau des relations entre les deux pays marquées par la coopération et le respect mutuel, soulignant la disposition de son pays à les consolider davantage et à œuvrer à en garantir la pérennité.

Ont pris part à cette cérémonie, plusieurs responsables et représentants du corps diplomatique accrédité en Tunisie ainsi qu’une foule d’universitaires et de chercheurs outre des hommes d’affaires et des personnalités culturelles et médiatiques.