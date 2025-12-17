A l’occasion de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), l’auditorium de l’Institut français de Tunisie (IFT) accueille, le jeudi 18 décembre 2025 à 18h30, une création originale où musique, mots et émotions se répondent.

Intitulé “La Nuit”, le spectacle est signé, au niveau de la mise en scène et de la musique, par Benjemy, l’un des DJ les plus acclamés de la scène underground tunisienne. Elle est portée par le choix des textes et par l’interprétation, à travers la lecture de la femme de poésie et comédienne Sabrine Ghannoudi, fondatrice de “Notre Dame des Mots” (rencontre mensuelle de femmes écrivaines), et la voix de Fahd Abda au chant.

Dans un appartement suspendu hors du temps, deux âmes errantes se croisent, se frôlent et se racontent. Entre ombres et éclats, elles réinventent le quotidien, échangeant des fragments de poésie arabe comme des secrets chuchotés au bord de la nuit.