Les lauréats et lauréates des The Best FIFA Football Awards 2025 seront connus le mardi 16 décembre 2025, à l’issue d’une cérémonie organisée à Doha (Qatar), a annoncé la FIFA dimanche. L’événement se tiendra à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA, Qatar 2025, prévue au stade Ahmad Bin Ali entre le Paris Saint-Germain et le CR Flamengo.

Une cérémonie consacrée aux meilleurs de l’année

La soirée récompensera les meilleurs joueurs, joueuses et entraîneur(e)s de l’année, selon un communiqué de la FIFA. En amont de la cérémonie, les noms des meilleurs gardiens et des meilleurs supporters seront révélés. Les plus beaux buts de l’année seront également mis en avant à travers une vidéo diffusée sur les plateformes officielles de la FIFA et ses réseaux sociaux. Le Prix du Fair-play de la FIFA sera aussi annoncé.

Pas moins de 800 personnalités sont attendues à ce dîner de gala, parmi lesquelles le président de la FIFA, des membres du Conseil de la FIFA, des FIFA Legends, des représentants des associations membres, ainsi que des ambassadeurs et pionniers du football.

Le rôle central des supporters dans le vote

Les supporters ont joué un rôle majeur dans cette édition. Selon la FIFA, 16 millions de votes ont été enregistrés et ont pesé dans plusieurs catégories, dont celles de meilleure joueuse, meilleur joueur, meilleur entraîneur (football féminin et masculin) et meilleur gardien ou meilleure gardienne.

Un système de pondération a été appliqué afin d’assurer un poids électoral équivalent entre supporters, capitaines et sélectionneurs et sélectionneuses des équipes nationales, ainsi que représentants des médias. Les fans ont également participé à l’élection des Best Onze féminin et masculin.

Pour les récompenses du plus beau but de l’année, le Prix Marta et le Prix Puskás, les votes des supporters et ceux d’un panel de FIFA Legends comptent à parts égales. Le Prix des Supporters repose exclusivement sur le vote des fans, tandis que le Prix du Fair-play est attribué par un panel d’experts.

Des candidats marocains et internationaux en lice

Achraf Hakimi (Maroc/PSG) figure dans la liste restreinte du The Best – Joueur de la FIFA. Il est en concurrence avec, notamment, Ousmane Dembélé, Harry Kane, Kylian Mbappé, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah, Vitinha ou encore Lamine Yamal. Hakimi et son compatriote Yassine Bounou (Al Hilal) apparaissent également parmi les candidats du Best Onze masculin.

Chez les dames, les internationales marocaines Ghizlane Chebbak, Ibtissam Jraïdi et Sanaâ Mssoudy figurent dans la liste du Best Onze féminin.

La cérémonie sera diffusée en direct et gratuitement sur FIFA.com à partir de 20h00 heure locale (18h00 GMT+1).