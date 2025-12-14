Le festival des JournÃ©es CinÃ©matographiques de Carthage (JCC), doyen des festivals arabes et africains dÃ©diÃ©s au cinÃ©ma, a ouvert samedi soir sa 36e Ã©dition au ThÃ©Ã¢tre de lâ€™OpÃ©ra de Tunis, en prÃ©sence de cinÃ©astes et de professionnels venus de nombreux pays arabes et africains.

La cÃ©rÃ©monie d’ouverture s’est tenue sans tapis rouge Ã l’entrÃ©e de la CitÃ© de la culture, un choix assumÃ© pour marquer un retour Ã l’essence engagÃ©e du festival, l’accueil des invitÃ©s s’effectuant sur un tapis installÃ© Ã l’intÃ©rieur de la CitÃ© et du ThÃ©Ã¢tre le thÃ©Ã¢tre de l’opÃ©ra.

ProgrammÃ©e du 13 au 20 dÃ©cembre 2025, cette Ã©dition se dÃ©ploie dans les espaces de la CitÃ© de la Culture de Tunis, plusieurs salles de la capitale ainsi que dans certaines rÃ©gions.

AnnoncÃ©e Ã 18h, la cÃ©rÃ©monie dâ€™ouverture, dâ€™une durÃ©e dâ€™une trentaine de minutes, a dÃ©butÃ© avec prÃ¨s dâ€™une heure de retard, avant la projection du film dâ€™ouverture Â« Palestine 36 Â» de la rÃ©alisatrice palestinienne Annemarie Jacir, candidat de la Palestine aux Oscars.

Ben Chaabane prÃ´ne un cinÃ©ma engagÃ©

Dans une brÃ¨ve allocution, le directeur des JCC, Tarek Ben Chaabane, a saluÃ© les invitÃ©s de cette 36e Ã©dition, rappelant la place singuliÃ¨re du festival, le plus ancien du monde arabe et africain consacrÃ© au cinÃ©ma.

Il a soulignÃ© que les JCC reposent sur une dynamique mÃªlant image, son et Ã©motion, et quâ€™ils continuent de se renouveler chaque annÃ©e. Lâ€™amour du cinÃ©ma et le partage des expÃ©riences crÃ©atives demeurent au cÅ“ur du projet, a-t-il ajoutÃ©, citant le compositeur libanais disparu Ziad Rahbani et Ã©voquant des propos du rÃ©alisateur amÃ©ricain Martin Scorsese sur la nÃ©cessitÃ© de protÃ©ger le cinÃ©ma face aux dÃ©rives de lâ€™industrie.

Avant de dÃ©clarer lâ€™ouverture officielle, il a rÃ©affirmÃ© lâ€™attachement des JCC au cinÃ©ma dâ€™auteur.

Hommages

La soirÃ©e a rendu hommage Ã Ziad Rahbani Ã travers un intermÃ¨de musical portÃ© par Mariem Laabidi, accompagnÃ©e au piano par Omar Elouaer. Deux compositions du musicien libanais ont Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©es : Â« Kedni maak ya hob Â», Ã©crite pour le film Nahla du rÃ©alisateur algÃ©rien Farouk Beloufa, et Â« Bala wala chi Â» (Sans rien du tout), une Å“uvre oÃ¹ se mÃªlent jazz, funk et boogie, extraite de lâ€™album “Houdou nisbi” (Calme relatif, 1985).

Une sÃ©quence du film Nahla (1979), tournÃ© Ã Beyrouth en 1978 en pleine guerre civile libanaise, a Ã©galement Ã©tÃ© projetÃ©e. Le long-mÃ©trage, unanimement saluÃ© par la critique internationale Ã sa sortie, raconte le sÃ©jour Ã Beyrouth dâ€™un journaliste algÃ©rien venu couvrir le conflit.

Un Tanit dâ€™or honorifique a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© au producteur tunisien Abdelaziz Ben Mlouka. Le festival propose une immersion dans son Å“uvre Ã travers une sÃ©lection de films, dont La Villa, Fleur dâ€™oubli, Les Palmiers blessÃ©s, Le Dernier mirage ou encore PoussiÃ¨res dâ€™Ã©toiles, saluant un parcours marquÃ© par lâ€™exigence artistique et lâ€™audace thÃ©matique.

Des hommages posthumes ont par ailleurs Ã©tÃ© rendus Ã plusieurs figures du cinÃ©ma tunisien, africain et arabe disparues, parmi lesquelles Fadhel Jaziri, Souleymane CissÃ©, Mohamed Lakhdhar-Hamina, Claudia Cardinale, Ziad Rahbani, ainsi quâ€™au critique libanais Walid Chmait et au rÃ©alisateur bÃ©ninois-sÃ©nÃ©galais Paulin Soumanou Vieyra.

CompÃ©titions et jurys

La sÃ©lection officielle comprend 42 films issus de 19 pays, dont neuf tunisiens, rÃ©partis entre trois compÃ©titions : longs-mÃ©trages de fiction, longs-mÃ©trages documentaires et courts-mÃ©trages. Les Å“uvres en lice reprÃ©sentent notamment lâ€™AlgÃ©rie, lâ€™Ã‰gypte, lâ€™Irak, la Jordanie, le Maroc, le SÃ©nÃ©gal, le Nigeria, le Soudan, la Palestine, le Liban, lâ€™Afrique du Sud et la Tunisie.

Le jury des longs-mÃ©trages de fiction est prÃ©sidÃ© par la rÃ©alisatrice et scÃ©nariste palestinienne Najwa Najjar, entourÃ©e de Kantarama Gahigiri, Lotfi Achour, Lotfi Bouchouchi et du critique et historien du cinÃ©ma franÃ§ais Jean-Michel Frodon.

La plateforme professionnelle Carthage Pro (15â€“18 dÃ©cembre) accompagne les projets du dÃ©veloppement Ã la post-production, avec des ateliers dÃ©diÃ©s Ã la post-production (Takmil) et au dÃ©veloppement (Chabaka). La compÃ©tition Â« CinÃ© Promesse Â» rÃ©unit douze films dâ€™Ã©cole provenant de huit pays.

La Palestine au cÅ“ur de lâ€™Ã©dition

Avant la projection de Â« Palestine 36 Â», Annemarie Jacir, entourÃ©e de membres de son Ã©quipe, a exprimÃ© sa fiertÃ© de voir son film ouvrir le festival, qualifiant cette sÃ©lection de “reconnaissance majeure dans un contexte de travail particuliÃ¨rement difficile”. Elle a soulignÃ© que le film, qui revient sur la grande rÃ©volte arabe de 1936 sous mandat britannique, a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par une Ã©quipe entiÃ¨rement palestinienne et “tournÃ© malgrÃ© les interruptions liÃ©es Ã la guerre Ã Gaza”.

Le film (120â€™, 2025), portÃ© par Hiam Abbas, Kamel El Basha et Dhafer Labidine, ouvre une Ã©dition oÃ¹ la Palestine occupe une place centrale. Gaza est Ã©galement mise en lumiÃ¨re Ã travers plusieurs Å“uvres, dont le documentaire From Ground Zero de Rashid Masharawi, ainsi que des films en compÃ©tition et des courts-mÃ©trages.

Les JCC proposent enfin des focus sur les cinÃ©mas armÃ©nien, philippin, espagnol et latino-amÃ©ricain, tandis que la section Â« CinÃ©ma vert Â» met en avant des Å“uvres consacrÃ©es aux enjeux environnementaux et climatiques.