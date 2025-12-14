Voici la composition des jurys des différentes compétitions officielles de la 36 édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui démarrent ce samedi soir 13 décembre 2025 jusqu’a 22 du mois.

Jury de la Compétition officielle des longs métrages

– Présidente du jury : Najwa Najjar – Ecrivaine et réalisatrice (Palestine).

Les membres :

-Jean-Michel Frodon – Critique de cinéma, auteur, historien, journaliste, photographe, universitaire et auteur (France),

– Lotfi Achour – Réalisateur, metteur en scène (Tunisie),

-Kantarama Gahigiri – Scénariste et réalisatrice (Suisse-Rwanda),

– Lotfi Bouchouchi – Réalisateur et producteur (Algérie).

Jury de la Compétition officielle de longs métrages documentaires

Présidente du jury : Raja Amari – Réalisatrice (Tunisie).

Les membres :

-Eliane Raheb – Scénariste et Réalisatrice (Liban),

– Alassane Diago – Réalisateur (Sénégal),

Laura Nikolov – Productrice (France),

– Nadia Kaâbi-Linke – Artiste conceptuelle multimédia (Tunisie).

Jury de la Compétition officielle de courts métrages et Ciné Promesse

Président du jury : Hikmat Al-Baydani – Réalisateur, producteur et universitaire (Irak).

Les membres :

-Bassirou Niang – Critique de cinéma, poète et journaliste (Sénégal),

-Elias Khlat – Réalisateur et producteur (Liban),

-Nadia Raïes – Réalisatrice et artiste (Tunisie),

-Sara Suleiman – Réalisatrice et chercheuse (Soudan),

Jury de la Première œuvre – “Prix Tahar Cheriaa”

Présidente du jury – Mariam Naoum – Scénariste et auteure (Égypte).

Les membres :

-Ibrahim Letaief – Producteur, réalisateur et scénariste (Tunisie),

– Salam Zampaligré – Réalisateur et membre actif du Collectif Générations Films (Burkina Faso).