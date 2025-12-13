Les Brésiliens de Flamengo se sont qualifiés pour la finale de la Coupe intercontinentale des clubs après leur victoire face aux Égyptiens de Pyramids (2-0), samedi à Doha. Le club carioca a fait la différence grâce à deux buts inscrits à des moments clés de la rencontre, validant ainsi son billet pour l’ultime affiche de la compétition.

Deux buts décisifs à Doha

Flamengo a ouvert le score à la 24e minute par Léo Pereira, offrant un avantage précoce à son équipe. Solides dans l’organisation et efficaces dans les zones décisives, les Brésiliens ont ensuite consolidé leur succès au retour des vestiaires. Danilo a doublé la mise à la 52e minute, mettant Flamengo à l’abri et réduisant les espoirs de réaction du club égyptien.

Pyramids, malgré ses efforts, n’est pas parvenu à inverser la tendance face à une formation brésilienne bien en place, qui a su gérer son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Un duel attendu face au PSG

Récent vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo retrouvera en finale les Français du Paris Saint-Germain. Le club parisien s’est qualifié en tant que vainqueur de la Ligue des champions d’Europe, ouvrant la voie à une confrontation entre deux formations titrées sur la scène continentale.

La finale de la Coupe intercontinentale est programmée pour le 17 décembre au stade Ahmed Ben Ali, à Doha. Ce rendez-vous opposera ainsi les champions d’Amérique du Sud et d’Europe dans un cadre neutre.

Un format resserré pour la Coupe intercontinentale

La Coupe intercontinentale des clubs réunit les six équipes sacrées en Ligue des champions (C1) de chaque confédération. Ce format volontairement réduit vise à préserver l’équilibre du calendrier international et à éviter toute concurrence directe avec la Coupe du monde des clubs à 32 équipes.

Cette dernière, lancée l’an dernier par la FIFA, se tient tous les quatre ans et constitue désormais l’événement majeur du football mondial des clubs. La Coupe intercontinentale s’inscrit, elle, comme une compétition complémentaire, offrant une confrontation directe entre champions continentaux dans un cadre plus resserré.

Avec cette qualification, Flamengo confirme sa dynamique récente et se projette désormais vers une finale face au Paris Saint-Germain, programmée dans quelques jours à Doha.