La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présidé samedi, au palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion ministérielle au terme de laquelle il a été décidé d’autoriser la Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition « Snipe La Presse » à transférer, à son profit et en dinar symbolique, l’intégralité des actions de la Société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de distribution et de publicité « Dar Assabah », dans le cadre de la fusion entre les deux sociétés.

Il a également été convenu d’autoriser « Snipe La Presse » à entamer officiellement les démarches de fusion par absorption de « Dar Assabah », conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, précise la présidence du gouvernement dans un communiqué.

« Cette fusion est de nature à ouvrir la voie à la reconstruction d’une institution médiatique nationale unifiée, plus apte à assurer sa pérennité et son développement », a indiqué la cheffe du gouvernement.

Elle a insisté sur l’impératif d’élaborer un programme global de restructuration visant à améliorer les performances, garantir la durabilité et assurer la continuité des publications de la nouvelle structure.

Zenzri a également souligné l’importance de renforcer la gouvernance interne, de mettre en place les mécanismes organisationnels nécessaires, de moderniser les activités et les moyens de production, de favoriser l’innovation, d’accélérer la transition numérique et de numériser les archives.

En outre, elle a appelé à préparer un plan d’affaires prospectif avec un calendrier précis de mise en œuvre.

D’autre part, elle a réaffirmé la volonté de l’État de trouver une solution durable qui garantisse la pérennité des deux entreprises et la protection des droits des travailleurs, tout en développant les contenus, en unifiant les moyens de production et en relançant le secteur de la presse écrite.

Elle a insisté sur la mutualisation des ressources et la maîtrise des dépenses pour renforcer la compétitivité, élargir la part de marché et enrichir le paysage médiatique et culturel, dans le respect de la mémoire nationale.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait visité les sièges de « Snipe La Presse » et de « Dar Assabah », respectivement les 11 mars et 16 juin 2023.

Lors de ces visites, il avait décidé de sauver les deux entreprises par leur fusion et la mise en place d’un programme de restructuration, soulignant leur rôle central dans la mémoire médiatique nationale.