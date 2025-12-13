L’Université de Carthage (UCAR) a officiellement lancé une plateforme numérique dédiée à l’authentification en ligne des diplômes, qui devient désormais le seul canal officiel pour valider tout document délivré par l’institution.

Accessible via le site officiel de l’université, ce service innovant s’adresse aux étudiants, aux enseignants, au personnel administratif, ainsi qu’aux institutions et aux particuliers souhaitant confirmer la validité d’un diplôme émis par l’UCAR. Il permet une vérification rapide, sécurisée et fiable de l’authenticité de tout diplôme délivré par l’université.

Pour utiliser la plateforme, les utilisateurs doivent d’abord créer un compte, puis renseigner les informations personnelles requises. Ils peuvent ensuite soumettre une demande d’authentification, à laquelle il est possible de joindre jusqu’à dix documents.

Chaque demande fait l’objet d’une double validation : l’établissement émetteur du diplôme et puis par l’Université de Carthage. Une fois le dossier traité, le demandeur en est informé par courriel et via son espace personnel sur la plateforme, et un rendez-vous lui est communiqué pour retirer son dossier.

Annoncé sur la page Facebook officielle de l’UCAR, ce nouveau service vise à simplifier les démarches administratives, réduire les délais de traitement et renforcer la transparence ainsi que la fiabilité du processus d’authentification.