La galerie “Selma Feriani Gallery”, à La Goulette, en banlieue de Tunis, ouvre vendredi son nouvel accrochage avec deux expositions simultanées : Hortus, une exposition solo du photographe Jellel Gasteli, et We Knew How Beautiful They Were, These Islands, une œuvre vidéo du réalisateur et artiste visuel Younès Ben Slimane. Les deux expositions se poursuivront du 12 décembre 2025, jusqu’au 20 janvier 2026.

Le vernissage, prévu ce vendredi, de 17h à 21h, offre au public une immersion rare dans deux univers artistiques qui interrogent, chacun à leur manière, la mémoire, la fragilité humaine et la relation intime au paysage.

Jellel Gasteli replonge dans ses origines artistiques

Avec Hortus, la galerie présente une série de photographies argentiques inédites prises en 1983 dans le jardin Henson à Hammamet, un lieu rarement accessible. Ces œuvres uniques et non reproductibles, développées par l’artiste dans sa chambre noire dans les années 1980, sont accompagnées de tirages grand format réalisés dans le même cadre méditerranéen.

Ces images constituent les fondations de l’esthétique de Gasteli, fortement nourrie par l’héritage africain, maghrébin et méditerranéen du photographe né à Tunis en 1958. L’exposition inclut également une collection de lettres échangées avec Leïla Menchari, figure tutélaire du monde de la photographie et de la culture tunisienne, qui avait accueilli l’artiste dans sa villa historique et joué un rôle de mentor. Ces correspondances mettent en lumière les premières années de formation du photographe et sa quête d’une écriture visuelle personnelle.

Mémoire et dignité : l’œuvre poignante de Younès Ben Slimane

En parallèle, la galerie expose We Knew How Beautiful They Were, These Islands, un film réalisé en 2022 par Younès Ben Slimane. Tournée sur les plages de Zarzis, au Sud de la Tunisie, cette œuvre minimaliste montre l’enterrement discret d’un inconnu échoué au rivage. La ville de Zarzis est connue pour ses cimetières qui accueillent les corps de migrants rejetés par la mer dans les différentes plages du pays.

À travers un geste cinématographique épuré, Ben Slimane interroge les récits invisibles, la fragilité de l’existence et les traces laissées par les vies interrompues.

Né en 1992 à Tunis, l’artiste explore les liens entre image animée, installation et architecture. Son travail propose une réflexion sur la mémoire collective, le paysage et la résistance des récits non linéaires.

Un espace de lecture et de réflexion

Les expositions qui inaugurent la saison artistique sont complétées par la Reading Room, un espace conçu en collaboration avec le centre culturel “32bis”, situé au centre-ville de Tunis. Destiné à offrir au public un temps de relecture et de contemplation, cet espace rassemble textes, images et documents en résonance avec les œuvres présentées.

Créée en 2013 à Londres puis à Sidi Bou Saïd, Tunis, la mission permanente de Selma Feriani a été de rechercher des artistes contemporains émergents et établis de la région MENA et au-delà, de soutenir leur développement de carrière à long terme et de faciliter leur reconnaissance financière, critique et historique.

En soutenant l’infrastructure artistique croissante en Tunisie et en Afrique du Nord, la galerie offre aux artistes une plate-forme mondiale dans un environnement stimulant et avec une curation locale et internationale exceptionnelle.