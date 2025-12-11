La Tunisie a inscrit jeudi le khôl arabe sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Elle a présenté cette candidature conjointement avec huit autres pays arabes. L’inscription a eu lieu lors de la 20e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient du 8 au 13 décembre 2025 à New Delhi ( Inde) annonce l’Institut National du patrimoine (INP) sur les réseaux sociaux, ajoutant qu’avec l’inscription du khôl, le nombre d’éléments tunisiens inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO atteint désormais dix.

L’UNESCO est l’organisation des Nations unies qui promeut la coopération dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication afin de favoriser la paix dans le monde.

L’Organisation fournit des services essentiels à ses États membres, en établissant des normes et des standards mondiaux, en développant des outils pour la coopération internationale, en produisant des connaissances pour les politiques publiques et en construisant des réseaux mondiaux de sites et d’institutions inscrits sur ses listes