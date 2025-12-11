L’Université de Monastir et l’Université Grenoble Alpes (France) ont convenu d’établir une convention-cadre de collaboration structurée autour de la santé, de la biotechnologie, de la bio-ingénierie et des énergies renouvelables.

Cet accord est intervenu à l’issue d’une visite, mardi 9 décembre, d’une délégation française conduite par le président de l’Université Grenoble Alpes, Yassine Lakhnech, et reçue par son homologue de l’Université de Monastir, Kamel Charrada.

Selon la page Facebook de l’Université de Monastir, les discussions, auxquelles ont participé les doyens et directeurs des établissements universitaires concernés, ont porté sur la mise en place de projets de recherche conjoints, le développement de programmes de mobilité pour les étudiants et les enseignants, ainsi que la co-construction de formations innovantes. Les échanges ont également mis l’accent sur le renforcement des partenariats dans les domaines des sciences pharmaceutiques et de l’ingénierie.

La délégation française a par ailleurs visité plusieurs laboratoires de recherche au sein des différentes structures universitaires, afin d’évaluer les capacités locales et d’identifier des opportunités de partenariat concrètes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de l’Université de Monastir visant à renforcer son visibilité internationale et à consolider ses collaborations académiques et scientifiques à l’échelle mondiale.