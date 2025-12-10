Le marché boursier a clôturé la séance de mardi sur une note négative. L’indice de référence a dévissé de –0,2 % à 13200 points, dans un volume garni de 14,1 MDt, soutenu par trois transactions de bloc sur les titres POULINA GROUP HOLDING (deux transactions de 2 MDt) et MAGASIN GENERAL (une transaction de 3,6 MDt).

Le titre CARTHAGE CEMENT s’est offert la palme d’or. L’action du cimentier s’est appréciée de 5,5% à 1,910 Dt dans un volume relativement soutenu de 524 mille dinars.

Le titre TUNINVEST a terminé la séance en territoire positif. L’action de la SICAR a signé une avancée de 4,4% à 44,900 Dt. La valeur a été transigée à hauteur de 37 mille dinars.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre WIFACK INTERNATIONAL BANK s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la banque a reculé de –4,5 % à 7,400 Dt.

Le titre SAM s’est retrouvé parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action s’est délestée de -4 % à 4,890 Dt dans un volume de 67 mille dinars.

Le titre MAGASIN GENARAL a chapeauté le palmarès des échanges avec un flux de 3,6 MDt. L’action s’est maintenue à l’équilibre à 9,150 Dt.