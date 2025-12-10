Le taux d’endettement extérieur de la Tunisie, en pourcentage du PIB, a poursuivi en 2024, sa tendance baissière amorcée à partir de 2020, pour revenir à 47,5% (contre 54,6% en 2023), selon le rapport statistique de la dette extérieure pour 2024, publié, mardi, par la BCT(Banque centrale de Tunisie).

L’endettement extérieur de l’État s’est inscrit en baisse pour être ramené à 39,1% (contre 44,7% en 2023). De même, le ratio d’endettement extérieur à long terme (LT) des autres agents économiques est revenu d’une fin d’année à l’autre de 9,9% à 8,4%, d’après

D’après la même source, le stock de la dette extérieure s’est établi à 75 966 MD au terme de l’année 2024, en diminution de 7,1% par rapport à son niveau de fin 2023.

Prédominance des engagements de l’administration publique

Réparti par secteurs emprunteurs, l’encours de la dette extérieure à long terme a révélé, au terme de 2024, une prédominance des engagements de l’administration publique qui ont représenté 82,3% du total des passifs extérieurs à LT sous forme de prêts. Ce stock a enregistré une baisse de 6,5% par rapport à fin 2023, pour s’établir à 62 537 MD. Cette évolution résulte d’un effet volume négatif de -5 459 MD, expliqué par l’accroissement des remboursements du principal conjugué au repli des mobilisations d’emprunts extérieurs.

Quant à l’encours de la dette extérieure de la Banque centrale, il est revenu à 46 MD au terme de 2024 (contre 75 MD en 2023). Par ailleurs, le stock de la dette extérieure des institutions de dépôts à l’exception de la banque centrale s’est inscrit en repli de 316 MD à 1 088 MD et celui des autres secteurs, de 1 082 MD, à 12 294 MD.

La ventilation du stock de la dette extérieure à LT par catégorie de bénéficiaires a été marquée par un repli de celui des entreprises publiques (- 8,1%), pour se situer à 11 476 MD, soit 85,7% de l’encours total de ce secteur. Quant à l’encours des entreprises privées, il a accusé une baisse plus prononcée (-16,6%) pour être ramené à 1 907 MD, soit 14,3% du stock total des entreprises tunisiennes.

Fléchissement de l’encours dû à l’égard des différentes catégories de créanciers

La structure de la dette extérieure à LT, ventilée par type de créancier, a été marquée, au terme de 2024, par un fléchissement de l’encours dû à l’égard des différentes catégories de créanciers.

Dans le détail, l’encours de la dette extérieure à LT, contracté dans le cadre de la coopération multilatérale a enregistré une diminution de 1,2% pour se situer à 49 279 MD, à fin 2024. Cependant, sa part dans l’encours total est passée d’une année à l’autre de 61% à 64,9%.

Toutefois, cette hausse cache des évolutions disparates selon l’organisme prêteur. S’agissant de l’encours de la dette extérieure à LT à l’égard de la Banque Mondiale, il s’est accru de 573 MD pour s’établir à 14 140 MD au terme de 2024 accaparant près de 19%, de l’encours total (contre environ 16,6% en 2023) et consolidant ainsi sa position en tête des principaux organismes pourvoyeurs de fonds pour la Tunisie.

La BAD a préservé sa position en tant que deuxième organisme prêteur avec une part de 10,6% du total du stock de la dette extérieure, soit 8 090 MD (contre 8 398 MD en 2023).

Vis-à-vis du FMI, le stock de la dette extérieure a chuté à 5 339 MD (contre 7 198 MD au terme de 2023). En outre, le stock des créances vis-à-vis de la BEI s’est replié de 217 MD, pour revenir à 5 106 MD en 2024, contre 5 323 MD en 2023.

Parallèlement, la position de l’AFREXIMBANK s’est davantage renforcée parmi les principaux prêteurs de la Tunisie, en 2024, suite à l’octroi à l’État d’une nouvelle enveloppe de 500 MUSD. Sa part dans le stock de la dette extérieure à LT s’est nettement consolidée passant de 4,4% à 6,6%, pour atteindre 5 011 MD à la fin de 2024. Concernant le stock à l’égard de l’Union européenne, il s’est établi à 4 655 MD à fin décembre 2024, soit une diminution de 2,2% par rapport à la fin de 2023, affichant une part dans l’encours total de 6,1%.

D’un autre côté, l’encours de la dette extérieure à l’égard des pays partenaires s’est élevé à 18 740 MD au terme de l’année 2024 (contre 19 915 MD en 2023), enregistrant une baisse de 5,9% par rapport à 2023.

Par origine, la répartition de l’encours de la dette extérieure à LT dans le cadre de la coopération bilatérale au terme de 2024, a relativement maintenu les mêmes parts que celles des années antérieures relevant ainsi la primauté des engagements dus à l’égard des créanciers bilatéraux officiels, soit 91,8% du total encours dû dans le cadre de la coopération bilatérale. Quant aux créanciers bilatéraux privés, ils n’ont accaparé que 8,2% de ce stock.

En ce qui concerne le stock vis-à-vis du marché financier international, il a considérablement diminué (-4.004 MD) pour revenir à 7 947 MD au terme de 2024. Sa part dans l’encours total a, ainsi, chuté revenant d’une année à l’autre de 14,6% à 10,5%. Cette régression trouve son origine dans le remboursement du principal de deux emprunts obligataires en 2024 et l’absence de sorties sur ces marchés depuis juillet 2019

La structure de l’encours de la dette extérieure à LT par devises, montre la dominance de l’euro, avec une part de 56,5%, suivi du dollar américain (24,4%), du yen japonais (5,9%) et du dinar koweïtien (4,5%)