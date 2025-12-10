Le mois de novembre 2025 a présenté un bilan pluviométrique globalement proche de la normale en Tunisie, grâce aux fortes pluies observées dans le Nord-Ouest, notamment à Tabarka, selon le bulletin climatologique mensuel publié, mardi, par l’INM (Institut National de la Météorologie).

La station de Tabarka a, en effet, enregistré plusieurs cumuls journaliers importants : 33,4 mm, le 2 novembre, 72 mm le 21, 42,2 mm le 22, 46,2 mm le 26, 38 mm le 27 et 34 mm le 28 novembre.

Ces événements pluvieux successifs ont largement compensé les déficits observés dans d’autres régions du pays en particulier dans le centre, où le manque de précipitations a atteint 90 %. Dans le sud tunisien ce déficit est de 40 %.

En novembre 2025, la température moyenne nationale s’est élevée à 16,6 °C, légèrement supérieure à la normale de 16,5 °C. Au cours du mois écoulé, des chutes de neige ont été enregistrées principalement sur les zones montagneuses du nord-ouest de la Tunisie, notamment à Aïn Draham et sur les hauteurs environnantes.