Le Secrétaire d’État aux Affaires Etrangères Mohamed Ben Ayed a reçu mardi à Tunis, la sous-secrétaire générale des Nations Unies, Directrice exécutive adjointe d’ONU-Femmes Nyaradzayi Gumbonzvanda.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue l’approche avant-gardiste de la Tunisie en matière des droits humains, matérialisée en 1846 par l’abolition de l’esclavage, et confortée dès 1956, par l’adoption du Code du Statut Personnel, consacrant les droits de la femme que l’Etat veille à renforcer et à faire respecter, lit-on dans un communiqué du département.

Le Secrétaire d’Etat a mis en avant le niveau des relations de coopération entre la Tunisie et ONU-FEMMES et affirmé la disponibilité du département des Affaires étrangères à apporter le soutien nécessaire au Bureau de l’Organisation à Tunis pour lui permettre d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions.

Pour sa part, la responsable onusienne a salué les acquis de la femme tunisienne, se félicitant du rôle pionnier de la Tunisie dans les instances internationales internationaux, notamment au sein de la Commission de la Condition de la Femme, dans le but d’autonomiser les femmes du monde entier où qu’elles soient.