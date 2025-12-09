Le Registre National des Entreprises (RNE), représenté par son Directeur Général, Mohamed Adel Chouari, a pris part à la 18ᵉ réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales sous le thème « Transparence fiscale : concrétiser une vision commune grâce à la coopération internationale », organisée récemment, à New Delhi , en Inde.

Organisée, du 1 er au 5 décembre 2025, par le gouvernement Indien sous l’égide de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), cette édition a rassemblé plus de 400 participants, a rapporté un communiqué du RNE publié, mardi.

Y ont pris part des représentants de gouvernements, des commissaires fiscaux, des autorités nationales ainsi que des experts issus de 120 juridictions membres et non membres du Forum mondial, en plus de diverses organisations internationales.

Cette rencontre a offert une plateforme d’échanges de haut niveau permettant aux délégations de réfléchir aux dernières réalisations collectives, de discuter des nouveaux défis et de stimuler les progrès mondiaux dans la lutte contre l’évasion fiscale transfrontalière.

La participation du RNE était l’occasion d’exposer l’expérience tunisienne en matière de mise en place d’un registre centralisé des bénéficiaires effectifs.

Intervenant lors d’un atelier consacré au sujet :« Les registres centraux : une voie vers la transparence des bénéficiaires effectifs », Chouari est revenu sur le modèle tunisien et le processus d’implémentation du registre, les défis rencontrés et les progrès réalisés en la matière.

Et de rappeler l’engagement du RNE et son rôle dans le renforcement de la transparence économique et la lutte contre les flux financiers illicites, outre la contribution active de la Tunisie aux travaux menés par l’OCDE pour l’élaboration d’un cadre législatif type dédié aux registres centraux des bénéficiaires effectifs.