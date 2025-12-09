À la veille d’un choc décisif de Ligue des champions contre Manchester City, le Real Madrid pourrait être privé de son atout offensif majeur. Kylian Mbappé, touché dimanche face au Celta Vigo, reste très incertain pour la rencontre européenne, selon plusieurs médias espagnols.

Fracture à la main et douleur persistante à la jambe

Sorti prématurément lors du match de Liga, l’attaquant français souffre d’une fracture de l’annulaire gauche ainsi que d’un violent coup à la jambe gauche. La douleur persistante liée à cet impact a entraîné son absence à l’entraînement collectif de mardi, dernière séance avant le duel contre Manchester City.

Depuis deux jours, Mbappé suit un programme de repos associé à un traitement physiothérapeutique. Sa participation sera tranchée mercredi par l’entraîneur Xabi Alonso, en concertation avec le staff médical.

Une hécatombe de blessures avant City

Le Real devra aussi composer avec les absences confirmées d’Eduardo Camavinga, dont l’entorse à la cheville s’est aggravée, et de Dean Huijsen, victime d’une blessure à la cuisse. Les deux joueurs manqueront la réception du champion d’Europe en titre.

Ces forfaits s’ajoutent à une liste déjà fournie : Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, David Alaba et Ferland Mendy sont tous indisponibles. Dans ce contexte, Xabi Alonso a dû convoquer plusieurs éléments de la réserve pour compléter le groupe lors de la séance de mardi.

Quelques bonnes nouvelles pour Xabi Alonso

Malgré ces nombreux pépins, le Real Madrid enregistre aussi quelques retours encourageants. Antonio Rüdiger, Fede Valverde et Jude Bellingham, récemment diminués, ont pris part normalement à l’entraînement. Sauf surprise, ils devraient figurer dans le groupe pour le rendez-vous de mercredi.