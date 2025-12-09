Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, a reçu lundi le nouveau directeur du bureau régional de l’UNESCO pour les pays du Maghreb, Achraf Ahmimid, qui lui a remis ses lettres de nomination, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ben Ayed a réaffirmé à cette occasion l’attachement de la Tunisie au multilatéralisme, qu’il a qualifié de « meilleur instrument pour garantir sécurité et prospérité ».

Il a salué le niveau de coopération avec l’UNESCO et souligné la volonté des autorités tunisiennes de la renforcer, notamment dans le cadre du Plan de développement 2026-2030.

Les priorités tunisiennes portent sur la modernisation du système éducatif, l’usage optimal des technologies nouvelles et la préservation du patrimoine culturel, naturel, immatériel et documentaire, a-t-il précisé.

Le Secrétaire d’État a aussi assuré du soutien du ministère au responsable régional pour l’accomplissement de sa mission.

De son côté, Ahmimid a mis en avant la « confiance » dont jouit la Tunisie au sein de l’UNESCO depuis son adhésion en 1956 et sa participation active à l’élaboration des décisions.

Il s’est dit déterminé à renforcer la coopération bilatérale et à intensifier le dialogue régional sur les enjeux communs.