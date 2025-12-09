Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, la Représentante spéciale de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Liberata Mula-Mula, en visite à Tunis à l’occasion de la 6e édition du Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité, prévue les 9 et 10 décembre 2025.

Selon un communiqué, cette rencontre a permis au ministre de réaffirmer l’importance que la Tunisie accorde à son ancrage africain dans le cadre de sa politique extérieure, ainsi que son attachement au renforcement des relations d’amitié et de coopération avec les pays africains, tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Il a également salué l’organisation en Tunisie des travaux du Forum africain de haut niveau sur les femmes, la paix et la sécurité, inscrits dans le cadre de l’initiative du président de la République, Kaïs Saïed, déclarant l’année 2025 « Année du renforcement de l’action multilatérale et de la coopération avec le système des Nations unies » et soutenant la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité en faveur des droits des femmes et de leur rôle dans la paix, la sécurité et le développement.

Pour sa part, la Représentante spéciale de l’Union africaine a exprimé sa gratitude à la Tunisie pour les efforts déployés afin d’assurer la bonne organisation du forum, saluant l’expérience tunisienne en matière de promotion des droits des femmes et de leur autonomisation.

Elle a souligné que la tenue, pour la première fois hors du siège de l’Union africaine, de ces travaux en Tunisie témoigne de la confiance accordée par l’UA au rôle que joue le pays aux niveaux national, régional et international.