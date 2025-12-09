Les travaux de la “Semaine du Plan national d’adaptation et de la sécurité alimentaire” ont démarré, lundi, à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en coordination avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, et avec le soutien financier du Fonds vert pour le climat.

D’après un communiqué, publié par le département de l’Agriculture, le Plan national d’adaptation (PNA) vise à renforcer la résilience de la Tunisie face au changement climatique à travers la mise en place d’une base de données nationale sur l’adaptation au changement climatique, afin de permettre aux décideurs de choisir les politiques et actions les plus adaptées ; à conférer plus de souplesse aux systèmes agricoles, en soutenant les investissements innovants et en consolidant les partenariats public-privé ; et à consolider la résilience des communautés rurales vulnérables grâce à des mécanismes de protection sociale et aux technologies numériques modernes.

Le PNA, qui regroupe 16 études sectorielles dans les domaines de l’eau, des sols, des forêts, de la production agricole, de la pêche…, se distingue par la mise en place d’une plateforme nationale de suivi et d’évaluation des projets d’adaptation, en cours de réalisation.

A cette occasion, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des Ressources en eau, Hamadi Habib, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à lutter contre les changements climatiques, afin de préserver nos ressources naturelles et de renforcer la résilience du secteur agricole, et surtout des petits agriculteurs, face aux défis futurs.

Par ailleurs, il a fait état de l’amélioration de nos réserves en eau dans les barrages, durant la saison 2024/2025, en comparaison avec la saison précédente, rappelant que son département a réussi à garantir l’approvisionnement en eau potable durant la saison estivale 2025, grâce à l’élaboration d’une stratégie proactive fondée sur la mobilisation des ressources en eau et le raccordement des zones souffrant d’une pénurie d’eau aux réseaux voisins.

Il est à souligner que la Semaine du Plan national d’adaptation et de la sécurité alimentaire se présente comme une occasion pour renforcer la concertation entre toutes les parties prenantes, afin d’élaborer une vision globale de l’adaptation au changement climatique.

Pour rappel, la Tunisie se penche, actuellement, sur l’élaboration de la version finale de ses Contributions Déterminées au niveau National (CDN) pour le climat, intégrant ses réalités locales (ressources, spécificités) dans sa vision d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.