La sélection tunisienne de football entamera le 12 décembre un stage de préparation à Tabarka, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le rassemblement se poursuivra jusqu’au 19 décembre, date à laquelle les Aigles de Carthage s’envoleront pour Rabat via un vol spécial depuis l’aéroport Tabarka-Aïn Draham.

Un stage et un match amical pour peaufiner la préparation

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé que le programme de préparation inclura un match amical à huis clos contre le Botswana, prévu le 18 décembre. Cette rencontre se jouera sans public ni couverture médiatique afin de garantir des conditions optimales de travail pour l’équipe nationale.

Le sélectionneur Sami Trabelsi dévoilera la liste finale des joueurs convoqués pour la CAN le 11 décembre, lors d’une conférence de presse programmée à 12h00 au siège de la FTF. Les titulaires et remplaçants retenus débuteront ensuite le stage à Tabarka pour travailler sur la cohésion du groupe et les aspects tactiques avant le départ pour le Maroc.

Un calendrier de groupe chargé

La Tunisie évoluera dans le Groupe C de la compétition continentale. Les Aigles de Carthage ouvriront leur campagne le 23 décembre à Rabat contre l’Ouganda, avant de défier le Nigeria le 27 décembre à Fès, puis de conclure la phase de groupes contre la Tanzanie le 30 décembre à Rabat. Chaque rencontre s’annonce déterminante pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Un cadre logistique organisé

La délégation tunisienne quittera Tabarka le 19 décembre en soirée. Le choix de Tabarka pour le stage s’inscrit dans une stratégie visant à combiner concentration, tranquillité et conditions climatiques favorables avant d’affronter les adversaires du continent. La rencontre à huis clos contre le Botswana permettra d’évaluer les dernières combinaisons tactiques et de tester les automatismes collectifs.

Les cadres du groupe, dont le gardien Aymen Dahmen, seront accompagnés par l’ensemble du staff technique pour finaliser la préparation. L’accent sera mis sur la cohésion, l’intensité physique et la stratégie de jeu, afin de maximiser les chances de réussite lors du tournoi africain.