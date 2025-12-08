– Une cérémonie anniversaire s’est tenue en Corée du Sud, au Kia Vision

Square, pour commémorer cette étape historique, en présence de 400

invités,

– Une exposition célèbre l’histoire de la marque Kia à travers huit espaces

d’exposition et 17 véhicules,

– Le goût du défi et la détermination historique de Kia continuent d’alimenter

la vision de la marque pour l’avenir.

Le 5 décembre 2025 – Kia Corporation a célébré le 80ᵉ anniversaire de la marque en

organisant une cérémonie spéciale et en ouvrant une nouvelle exposition au Kia Vision

Square de Yongin, en Corée du Sud.

L’événement a mis en lumière le parcours de Kia sur 80 ans, son évolution qui l’a conduite à devenir l’un des leaders mondiaux de la mobilité durable grâce aux contributions des collaborateurs passés et présents, et a offert un aperçu de la philosophie et de la vision du futur de la marque.

Euisun CHUNG, Chairman de Hyundai Motor Group, son Vice-Président Jaehoon CHANG,

Ho-Sung SONG, Président et CEO de Kia, ainsi que d’autres dirigeants de la marque, ont

assisté à la cérémonie, aux côtés d’environ 400 invités.

Euisun CHUNG, Chairman de Hyundai Motor Group, a déclaré :

« L’histoire de Kia sur 80 ans a été un parcours remarquable, une épopée. Au nom de

Hyundai Motor Group, j’exprime ma gratitude à tous ceux qui ont fait partie de cet héritage depuis 80 ans. »

Ho-Sung SONG, Président et CEO de Kia, a déclaré :

« En nous appuyant sur les enseignements tirés des 80 ans d’histoire de Kia, nous

réaffirmerons l’esprit de détermination qui nous anime depuis notre création. Parallèlement, nous nous engageons à préserver et à partager notre patrimoine, y compris les actifs immatériels, comme force motrice pour l’avenir. »

Kia célèbre son 80ᵉ anniversaire

Des dirigeants, employés et anciens dirigeants de Hyundai Motor Group et de Kia se sont

réunis avec les invités pour mettre en avant l’héritage de Kia et présenter sa vision d’avenir, inspirée par l’histoire de la marque – une véritable histoire de défis et de détermination.

Des employés de Kia sont intervenus afin de porter la voix de tous ceux qui jouent un rôle clé pour faire de Kia un futur leader. Les invités ont également pu voir un film commémoratif unique, mettant en scène des personnes ayant joué un rôle important dans les succès de Kia, ainsi qu’un récital solo de Clara-Jumi KANG, ambassadrice Kia et violoniste maintes fois récompensée.

Kia a par ailleurs dévoilé le concept Vision Meta Turismo, qui incarne la vision de la

marque pour une nouvelle ère de mobilité. Le concept associe des performances de premier ordre à un intérieur au style lounge, rendant hommage à la vitesse et à l’élégance des voyages longue distance des années 1960.

Caractéristiques du concept Vision Meta Turismo

Le Vision Meta Turismo réinterprète de façon moderne trois concepts clés :

• Conduite dynamique

• Expérience immersive via l’interaction numérique

• Espace lounge spacieux et accueillant

L’extérieur reflète la philosophie de design de Kia, « Opposites United » (L’alliance des

contraires), avec une silhouette futuriste mêlant surfaces douces et éléments géométriques.

À l’intérieur, le design renforce l’interaction entre l’humain et la mobilité grâce aux

technologies numériques et crée une expérience très immersive pour conducteurs et

passagers, avec des éléments de design uniques et un espace intérieur généreux.

Point fort : le volant du Vision Meta Turismo réinvente l’interface de conduite intuitive de

nouvelle génération. Il propose une expérience de conduite plus immersive avec trois modes numériques — Speedster, Dreamer et Gamer — utilisant la technologie AR Head-Up Display (affichage tête-haute avec réalité augmentée) pour offrir des expériences adaptées à différents environnements de conduite. Ce système intègre du verre connecté, permettant au conducteur de voir des graphiques virtuels comme s’ils flottaient en trois dimensions.



Kia communiquera prochainement des informations complètes sur ce concept.

Karim Habib, Vice-Président Exécutif et Responsable du Design Mondial de Kia, a commenté :

« Le Vision Meta Turismo incarne la vision de Kia qui intègre mobilité dynamique et espaces centrés sur l’humain. Il exprime l’engagement de Kia à proposer une mobilité

technologiquement avancée et des expériences qui captivent, stimulent et inspirent. »

L’exposition du 80ᵉ anniversaire de Kia

L’exposition du 80ᵉ anniversaire de Kia, intitulée « The Legacy of Movement » (L’Héritage du Mouvement), est une expérience immersive présentant des véhicules allant des modèles historiques aux produits les plus récents. Située au rez-de-chaussée du Kia Vision Square (l’institut de formation et de stratégie pour les employés de Kia) à Yongin en Corée du Sud, l’exposition restera ouverte au public jusqu’en 2029.

L’exposition comprend huit zones, chacune explorant un thème et mettant en lumière des véhicules issus des 80 premières années de production de Kia :

1. Wheel — Raconte la genèse de Kia et la vision de son fondateur Cheol-Ho KIM,

avec le vélo 3000-Liho, le K-360 (véhicule commercial à trois roues) et la berline Kia

Brisa.

2. Evolution — Met en avant l’ADN centré sur le client, avec le Kia Bongo (véhicule

utilitaire léger) et le tout-nouveau PV5, premier véhicule utilitaire 100% électrique de

Kia.

3. People — Met en lumière la gestion qualité au niveau mondial, les récits de

leadership et les modèles phares, avec le Kia Sportage et le Kia Carnival.

4. New Road — Raconte l’expansion mondiale de Kia avec des stratégies de

production et de vente localisées, avec le Kia Ceed, Cerato R, Sonet et Telluride.

5. Identity — Documente l’ascension mondiale de la marque, avec les modèles

emblématiques Kia Pride, Soul et Stinger.

6. Progress — Présente le développement de Kia à l’ère moderne, ses technologies

avancées et ses solutions durables, illustrées par le Kia EV6 GT.

7. Inspiration — Positionne Kia comme icône culturelle, avec le crossover Kia Soul.

8. Movement Archive — Retrace l’évolution de Kia à travers 100 modèles, en accord

avec la philosophie de la marque « Movement that Inspires » / Du Mouvement vient

l’inspiration.

Les jalons clés du parcours de 80 ans de Kia

Kia a été fondée en 1944 sous le nom de Kyungsung Precision Industry par Cheol-Ho KIM.

La société a adopté le nom Kia en 1952 et lancé son premier produit de mobilité, le vélo

3000-Liho. En 1973, Kia a établi l’usine de Sohari (aujourd’hui AutoLand Gwangmyeong), la première usine de production automobile intégrée de Corée.

En 1974, Kia a présenté son premier véhicule à quatre roues, la Kia Brisa, puis a connu un succès mondial avec des modèles tels que la Kia Pride lancée en 1987 et le Kia Sportage, premier SUV urbain au monde, en 1993.

En 1997, Kia a été intégrée au Hyundai Motor Group sous la direction visionnaire du

président fondateur Ju-Yung CHUNG et du Président honoraire Mong-Koo CHUNG. Nommé président de Kia en 2005, Euisun CHUNG a mis en œuvre une stratégie globale de Design Management et recruté des leaders mondiaux du design — dont Peter Schreyer en tant que Directeur du Design — pour définir Kia comme une marque axée sur le design.

Kia a revitalisé sa stratégie de marque en 2021 avec l’approche « Total Transformation »,

proposant des solutions de mobilité durables sous forme de véhicules électriques, suivies de modèles utilitaires électriques de la gamme PBV et de services basés sur les logiciels.

Comment Kia relie-t-elle son héritage à sa vision de l’avenir ?

Kia met à profit ses 80 ans d’histoire à travers une série de campagnes créatives mondiales pour mettre en lumière sa vision d’avenir :

• Kia 80th Anniversary × Artist Oyow — Collaboration avec l’illustrateur de renom

Oyow, auteur de l’œuvre commémorative du 80ᵉ anniversaire de Kia.

• Kia 80 Years — Publication de 430 pages retraçant les 80 ans de Kia, de sa

fondation à son ascension en tant que marque mondiale de mobilité ; il s’agit du

premier ouvrage historique publié par Kia depuis son intégration au Hyundai Motor

Group.

• The Portraits of Kia — Série vidéo en quatre épisodes racontant l’histoire du

patrimoine de Kia à travers quatre personnages contrastés : le Fondateur, le

Correspondant étranger, le Fan de sport et le président honoraire Mong-Koo

CHUNG.

• Movement Archive — Plateforme patrimoniale en ligne mettant en valeur les 80 ans

d’histoire, les récits et les véhicules emblématiques de Kia.