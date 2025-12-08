L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps passagèrement nuageux pour la journée de lundi sur tout le territoire. Les nuages resteront variables mais ne s’accompagneront d’aucune information supplémentaire dans la communication de l’INM.

Les régions devraient ainsi connaître un ciel changeant, sans indication de phénomènes particuliers à ce stade.

Vent d’Ouest près des côtes

L’INM indique que le vent soufflera du secteur Ouest. Il sera relativement fort à proximité des zones côtières. Cette intensité pourra influencer les conditions maritimes locales, notamment dans les secteurs exposés, sans précision complémentaire de l’institut.

À l’intérieur du pays, le vent restera faible à modéré. Cette différence de régime entre les côtes et les régions intérieures constitue l’un des principaux éléments de la prévision du jour.

Mer agitée à houleuse dans le golfe de Gabès

Les conditions en mer seront marquées par une agitation notable. L’INM annonce une mer agitée à houleuse dans le golfe de Gabès. Cette information figure parmi les données maritimes principales disponibles pour la journée de lundi. Elle signale un état de la mer susceptible d’influencer les activités maritimes dans cette zone, sans indication supplémentaire communiquée par l’institut.

Températures comprises entre 17 et 22 degrés

Les températures maximales se situeront généralement entre 17 et 22 degrés sur la plupart des régions. L’INM précise que les hauteurs de l’Ouest enregistreront des valeurs proches de 15 degrés.

Ces écarts traduisent la variation habituelle entre les zones de plaines et les régions en altitude. Aucune autre donnée thermique ou information complémentaire n’a été fournie pour cette journée.