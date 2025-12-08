Les trois postes frontaliers terrestres de Jendouba ont enregistré, jusqu’à fin novembre 2025 une hausse de 24,31% du nombre des visiteurs par rapport à la même période de 2024.

Selon les données fournies par le Commissariat régional au Tourisme Tabarka-Ain Draham, 1 million 413 mille 199 touristes algériens sont entrés au cours de cette période en Tunisie via les trois postes, à savoir Melloula à Tabarka, Babouch à Ain Draham et Jlaiel à Ghardimaou.

Cette forte dynamique a eu un impact positif sur le tourisme dans la région en contribuant à l’impulsion de la vie économique et en soutenant des secteurs comme l’artisanat, le transport touristique et autres activités y afférentes. Voici la traduction en français :

Le tourisme intérieur arrive en tête du marché touristique en termes de nombre d’arrivants et de nuitées, suivi du marché algérien, puis des marchés polonais et libyen.

Le ministère du Tourisme œuvre, en coordination avec les différentes structures concernées, à améliorer la qualité des services offerts au niveau des points de passage frontaliers, afin de faciliter l’arrivée des touristes algériens. Il veille également à installer des bureaux d’information pour leur fournir les renseignements nécessaires, garantissant ainsi qu’ils passent leurs vacances dans les meilleures conditions.

La région devrait enregistrer une augmentation supplémentaire du nombre d’arrivants algériens à l’occasion des vacances scolaires et des fêtes du Nouvel An.