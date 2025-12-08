L’initiative “Africa 2050”, qui tracera la feuille de route du développement durable et de la transformation économique du continent à l’horizon 2050, sera lancée à l’occasion du “Smart Invest Summit 2026”, conférence internationale dédiée à l’investissement intelligent et à l’innovation, prévue les 28 et 29 janvier 2026 au Palais des Congrès de Tunis, sous le slogan “Smart Invest, Smart Future (Un investissement intelligent pour un avenir intelligent)”.

Cette feuille de route stratégique mobilise les acteurs publics et privés autour d’une vision commune, celle de faire du continent africain le moteur de la croissance mondiale d’ici 2050.

Organisé par Exaro Moving Business, acteur engagé dans le développement économique et la promotion de l’innovation en Afrique, le “Smart Invest Summit 2026”, réunira, pendant deux jours, des investisseurs, startups, décideurs et institutions pour bâtir l’économie intelligente de demain.

Selon le site dédié à cet événement, le sommet poursuit trois objectifs clés : connecter les acteurs de l’écosystème entrepreneurial, stimuler l’innovation via des projets disruptifs, et accélérer les partenariats stratégiques B2B et B2G. Il s’inscrit dans la “Vision Afrique 2050”, fondée sur l’intelligence économique, la coopération panafricaine et le leadership des jeunes.

L’événement proposera plus de 20 conférences animées par des experts internationaux, une exposition réunissant plus de 50 entreprises et startups innovantes, des rencontres B2B entre investisseurs et entrepreneurs, ainsi qu’une session pitch dédiée aux startups à fort potentiel.