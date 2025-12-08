Les revenus du travail cumulés ont augmenté de 6,5%, pour avoisiner les 8 milliards de dinars, durant les 11 premiers mois de l’année 2025, en comparaison avec la même période de l’année écoulée, c’est ce qui ressort des indicateurs monétaires et financiers, publiés récemment par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

De même, les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 6,8%, passant de 7 milliards de dinars, au 30 novembre 2024, à 7,5 milliards de dinars, à fin novembre 2025.

En revanche, les services de la dette ont régressé de près de 14%, se stabilisant au niveau de 11,5 milliards de dinars, contre 13,3 milliards de dinars, une année auparavant.

S’agissant des avoirs nets en devises, ils ont légèrement baissé de 1,5%, à la date du 5 décembre courant, à 24,6 milliards de dinars, ce qui représente 104 jours d’importation.

Pour ce qui est des billets et monnaies en circulation, ils gardent toujours leur tendance haussière, puisqu’ils ont enregistré une augmentation de 18,2%, passant de 22 milliards de dinars, le 4 décembre 2024, à 26,1 milliards de dinars, actuellement.