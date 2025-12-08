L’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) a annoncé, l’ouverture, à partir de demain lundi 8 décembre, de l’inscription aux sessions de février et avril 2026 sur son site web www.atfp.tn.

Selon une publication diffusée sur sa page officielle, l’ATFP indique que le nombre de places de formation programmées pour la prochaine session a été augmenté, notamment dans les spécialités les plus demandées, afin de répondre aux besoins des jeunes et du marché du travail.

Une séance de travail consacrée au suivi des préparatifs des centres de formation devant accueillir les nouveaux stagiaires et assurer un bon démarrage de la session à venir a été organisée au siège de l’agence.

À cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de mettre à jour la plateforme d’inscription de manière précise et immédiate, afin de garantir la fluidité de la procédure, la rapidité de traitement des dossiers, ainsi que l’amélioration de l’accueil des candidats et leur orientation vers les spécialités les plus adaptées à leurs parcours professionnels.

Elyès Cherif, chargé de la gestion de l’ATFP a souligné l’importance de garantir toutes les conditions logistiques et pédagogiques nécessaires pour le démarrage de la nouvelle session.

Cherif a indiqué que des visites d’appui, de suivi et d’évaluation seront organisées dans les différents centres de formation en vue de veiller à assurer la qualité des services et l’amélioration des conditions d’accueil et de formation.