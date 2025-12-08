“Le Rêve dans le roman arabe” est le thème du colloque de Tunis pour le roman arabe qui aura lieu du 11 au 13 décembre 2025. Participent à cette troisième édition organisée par la Maison du Roman, des écrivains et des critiques de 18 pays arabes dont la Tunisie, lors de rencontres littéraires en vue de d’enrichir la tradition narrative arabe, annoncent les organisateurs.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 10 décembre à 17h00 au Théâtre des Jeunes Créateurs de la Cité de la Culture Chedli Klibi, où les invités pourront assister à un spectacle musical intitulé « Rêve », présenté par l’Opéra.

Les activités du colloque se poursuivront les jours suivants à la Bibliothèque nationale de Tunisie. La première session, intitulée « Les Rêves dans le roman arabe : Approches conceptuelles », démarre le jeudi à 10h00 à l’instar de toutes les séances matinales.

La seconde séance, intitulée « Les rêves dans le roman arabe : le rêve comme mécanisme imaginatif », sera animée par l’écrivaine et universitaire Emna Rmili.

Les activités du forum se poursuivent le vendredi 12 décembre avec la troisième session, intitulée « Les rêves dans le roman arabe : un dialogue entre soi et le sens » animée par Nour El Houda Badis.

La quatrième session, intitulée « Symbolisme et esthétique du récit », le vendredi après-midi sera animée par l’écrivain Mohamed Aïssa Meddeb, qui présentera une communication sur « Le roman… ce monde onirique » à 15h.

la clôture du colloque aura lieu le samedi par une session intitulée « Modèles du roman arabe », animée par l’écrivain Mustapha Kilani.

Outre les rencontres littéraires, la Maison du Roman a concocté un riche programme parallèle comprenant des échanges avec les invités à la Maison du Roman à la Cité de la Culture, des visites au Musée et Centre Ennejma Ezzahra pour la musique arabe et méditerranéenne.