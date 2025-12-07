Sergio Ramos annonce son départ de Monterrey après l’élimination en demi-finale

Fin de parcours au Mexique pour l’ex-champion du monde

Sergio Ramos a confirmé samedi qu’il ne renouvellerait pas en 2026 son contrat avec Monterrey. L’ancien défenseur du Real Madrid et du Paris SG évoluait au sein du club mexicain depuis février. À 39 ans, le champion du monde 2010, double champion d’Europe (2008 et 2012) et quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a annoncé sa décision après la défaite en demi-finale du tournoi d’ouverture.

Dernier match confirmé après une élimination frustrante

Monterrey s’est incliné contre Toluca en demi-finale du tournoi d’ouverture, le championnat hivernal disputé dans le cadre du double format utilisé au Mexique. Comme plusieurs pays d’Amérique latine, la ligue mexicaine organise en effet deux compétitions annuelles : un tournoi d’ouverture et un tournoi de fermeture.

À l’issue de la rencontre, Ramos a mis fin aux spéculations. « Oui, c’est mon dernier match », a-t-il déclaré à la télévision mexicaine. Cette prise de parole intervient quelques jours après des informations de presse indiquant qu’il ne prolongerait pas son engagement avec les Rayados, contrat qui expire à la fin du mois.

Avenir incertain, rumeurs persistantes

Sergio Ramos n’a donné aucune précision sur la suite de sa carrière. Selon la presse, il souhaiterait retrouver un club européen, avec en ligne de mire une éventuelle candidature au Mondial 2026 avec l’Espagne. Aucune confirmation n’a été apportée par l’intéressé.

Un passage de onze mois à Monterrey

Arrivé en février, Ramos a disputé 27 matchs sous les couleurs de Monterrey, pour un total de six buts. Il a également pris part à quatre rencontres lors de la Coupe du monde des clubs, organisée en juin et juillet, durant laquelle les Rayados avaient été éliminés en huitième de finale par le Borussia Dortmund.

Une page se tourne pour un défenseur emblématique

L’annonce marque une nouvelle étape dans la carrière de l’un des défenseurs centraux les plus titrés de sa génération. Son passage au Mexique restera court mais marqué par une participation active, à la fois en championnat et sur la scène internationale. Le joueur laisse en suspens la question de son prochain défi, alors que son avenir reste ouvert.