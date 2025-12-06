La deuxième journée du groupe D de la Coupe arabe FIFA Qatar-2025 s’est poursuivie samedi à Doha. L’Algérie a dominé Bahreïn 5-1 et prend provisoirement la tête du groupe avec quatre points en deux matchs. Cette victoire intervient après le nul concédé par les Algériens lors de la première journée contre le Soudan (0-0).

Bahreïn encaisse sa deuxième défaite et reste dernier du groupe. L’équipe totalise zéro point et un différentiel de buts négatif (-5). Les Bahreïnis avaient été battus lors de leur premier match par l’Irak (2-1).

Irak – Soudan : une rencontre encore à venir

Le deuxième match de la journée oppose le Soudan à l’Irak à partir de 17h00. L’Irak compte trois points après sa victoire inaugurale, tandis que le Soudan avait décroché un point grâce à son nul contre l’Algérie. Le résultat de cette rencontre déterminera l’ordre avant la dernière journée [à vérifier si mise à jour prévue].

Un groupe encore ouvert avant la dernière journée

Le classement provisoire place l’Algérie en tête (4 points, +4). L’Irak suit avec trois points (différentiel +1) et un match en moins. Le Soudan occupe la troisième place avec un point et un match de retard. Bahreïn ferme la marche avec deux défaites.

Le groupe reste ouvert : les deux premières places offrent un accès aux quarts de finale. Les quatre équipes conservent des chances mathématiques avant la troisième et dernière journée.

Programme de la 3e journée

La dernière journée du groupe D est prévue mardi 9 décembre. L’Algérie affrontera l’Irak au stade Khalifa International à 18h00. Dans le même temps, Bahreïn sera opposé au Soudan au stade de la Cité de l’Éducation.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Le verdict tombera à l’issue de ces deux rencontres programmées en simultané.

Rappel des résultats de la 1ère journée

Pour mémoire, la première journée avait vu l’Algérie et le Soudan se neutraliser (0-0). L’Irak avait pris le meilleur sur Bahreïn en s’imposant 2-1. Ces premiers résultats avaient déjà installé un équilibre relatif entre les sélections, avant la large victoire algérienne de la deuxième journée.