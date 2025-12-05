Le marché boursier a terminé la séance du vendredi sur une note d’optimisme. Le benchmark a progressé de 0,2 % à 13267,6 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les volumes ont été soutenus sur la séance, atteignant une enveloppe de 9,4 MD. Par ailleurs, une transaction de bloc sur le titre POULINA GROUP HOLDING a animé le marché avec un flux de 1 MD. Le titre SMART TUNISIE a chapeauté le palmarès de la Cote. L’action de la société s’est envolée de 4,8 % à 18,650 D.

La valeur a drainé des échanges relativement soutenus de l’ordre de 444 mille dinars sur la séance. Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société d’investissement s’est appréciée de 4,5 % à 41,800 D, en mobilisant des capitaux de 177 mille dinars.

Le titre TUNISAIR a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du transporteur national a reculé de –2,9 % à 0,330 D, sans drainer de flux. Le titre ESSOUKNA a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du promoteur immobilier a régressé de –2,8 % à 3,100 D, dans un maigre volume de 24 mille dinars.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie s’est bonifiée de 0,1 % à 18,140 D, tout en alimentant le marché avec des échanges de 2,5 MD.