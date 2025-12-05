Le renforcement de la coopération entre le ministère de la Santé et la faculté de médecine de l’Université américaine Harvard, ainsi que le suivi du parcours des candidats tunisiens ayant achevé deux années de formation spécialisée au sein de cette université ainsi que l’évaluation de l’avancement de la formation d’une nouvelle promotion aux États-Unis, ont été au centre d’une séance de travail qui a réuni, jeudi, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, avec une équipe de l’université.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont également assisté le doyen de la faculté de médecine de Tunis et des représentants des facultés de médecine, de nouveaux programmes visant à renforcer la coopération entre les deux parties ont été présentés, en plus de l’évaluation des programmes de formation médicale avancée et du parcours des étudiants tunisiens inscrits à l’université américaine, ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre de la convention signée avec l’université en décembre 2023, selon un communiqué du ministère de la Santé.

D’après la même source, la convention vise à développer la formation médicale en Tunisie, à offrir aux médecins une formation académique avancée débouchant sur un master, ainsi qu’à soutenir la recherche médicale et le transfert d’expertise conformément aux normes internationales.