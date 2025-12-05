La ville de Monastir abritera, les 13 et 14 décembre 2025, le deuxième Congrès international de micronutrition, organisé par l’Association tunisienne des sciences de la micronutrition (ATSM), et ce, dans l’un des établissements hôteliers de la région.

Cette rencontre scientifique de haut niveau réunira un parterre d’enseignants universitaires, de chercheurs et de spécialistes, issus de Tunisie et de pays étrangers, pour débattre de l’importance de la micronutrition dans la prévention et le traitement de nombreuses pathologies.

Le congrès vise à présenter les avancées scientifiques les plus récentes dans les domaines de la micronutrition et de la médecine préventive, tout en favorisant l’échange d’expertises et de connaissances entre les différents acteurs du secteur.

Le programme prévoit des conférences et des ateliers scientifiques consacrés aux dernières innovations en matière d’applications thérapeutiques de la micronutrition, ainsi qu’aux recommandations scientifiques relatives à la prise en charge des séquelles post-Covid-19.

Fondée fin 2023, l’ATSM s’emploie à promouvoir la micronutrition auprès des professionnels de santé, à développer la recherche dans ce domaine et à sensibiliser à son rôle en santé publique, notamment à travers l’organisation de rencontres scientifiques.