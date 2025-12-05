Troost-Ekong annonce sa retraite avant la compétition

À moins de trois semaines de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025 (21 décembre–18 janvier), William Troost-Ekong a annoncé sa retraite internationale. Le défenseur central du Nigeria, âgé de 32 ans, l’a révélé jeudi dans une vidéo publiée sur ses réseaux. Il y déclare « annoncer (sa) retraite internationale », un choix effectué alors qu’il a participé aux trois derniers rassemblements sous l’autorité d’Eric Chelle, sélectionneur depuis janvier.

Troost-Ekong quitte la sélection alors qu’il faisait encore partie des cadres du groupe. Il avait en effet été désigné capitaine en septembre et octobre, lors de deux rencontres des éliminatoires au Mondial : un nul contre l’Afrique du Sud (1-1) et une victoire face au Lesotho (2-1). Dans son message, il revient sur son parcours et souligne l’importance d’« un coup de fil en 2015 qui a changé (sa) vie pour toujours », un mois avant sa première apparition avec les Super Eagles.

Un parcours marqué par 83 sélections

Le défenseur a porté 83 fois le maillot de l’équipe nationale, pour huit buts. Il a participé à cinq tournois majeurs. Son dernier grand fait d’armes reste la Coupe d’Afrique des nations 2023, disputée en Côte d’Ivoire. En finale, il avait inscrit un but face à la sélection hôte, rencontre perdue 1-2 par le Nigeria. Cette édition est aussi celle où il avait été désigné meilleur joueur du tournoi.

Une page qui se tourne pour les Super Eagles

Sa décision intervient alors que l’équipe s’apprête à entrer en compétition dans moins de trois semaines. Aucun élément dans son annonce ne précise les raisons exactes de cette retraite [à vérifier si mentionné ailleurs]. Le joueur se contente d’évoquer ses souvenirs, les étapes marquantes de son parcours et les moments passés avec la sélection.

La séquence publiée jeudi prend une tonalité rétrospective. Troost-Ekong y exprime ce que la sélection a représenté dans sa carrière depuis son premier appel en 2015. Avec cette annonce, les Super Eagles perdent un capitaine récemment confirmé et une figure d’expérience, alors que la préparation pour la CAN 2025 se poursuit.