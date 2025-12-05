Coupe arabe FIFA 2025 : statu quo dans le groupe A après une journée entièrement nulle

La deuxième journée du groupe A de la Coupe arabe FIFA (Qatar-2025) s’est conclue, jeudi, sur deux matchs nuls successifs. Le Qatar et la Syrie se sont quittés sur un score de 1–1 au stade Khalifa, à Al-Rayane. Un peu plus tôt, la Tunisie et la Palestine avaient également fait match nul (2–2). Cette série de parités maintient le groupe dans une configuration ouverte avant une dernière journée décisive.

Qatar–Syrie : une fin de match animée

Le Qatar a ouvert le score à la 77e minute grâce à Ahmed Alaeddine. L’égalisation syrienne est intervenue à la 90e minute par Omar Kharbin, qui a remis son équipe dans la course avant le coup de sifflet final. Le rythme s’est intensifié en fin de rencontre, les deux sélections cherchant à prendre un avantage décisif sans y parvenir.

Tunisie–Palestine : un duel offensif et équilibré

La Tunisie avait pourtant bien démarré. Omar Layouni a marqué à la 16e minute et Firas Chaouat a doublé la mise à la 51e. La Palestine a réagi dans le dernier tiers du match. Hamed Hamdane a relancé son équipe à la 61e minute, avant que Zaid Quanbar n’égalise à la 85e. Les deux équipes ont multiplié les initiatives mais n’ont pas réussi à départager l’adversaire.

Un classement resserré avant la dernière journée

À l’issue de cette deuxième journée, la Palestine et la Syrie occupent conjointement la tête du classement avec 4 points chacune. La Tunisie et le Qatar comptent un point. Ces résultats maintiennent les quatre nations en lice dans la course à la qualification.

Deux finales avant l’heure dimanche

La dernière journée opposera la Palestine à la Syrie, et la Tunisie au Qatar. Les deux rencontres se dérouleront dimanche et détermineront les équipes qualifiées du groupe A. Les quatre sélections restent en position de jouer leur chance, ce qui promet une dernière journée tendue et décisive.

Résultats du groupe A:

2e journée:

Jeudi 4 décembre:

Stade de Lusail

Palestine – Tunisie 2 – 2

Stade Khalifa, Al-Rayyan

Syrie – Qatar 1 – 1

1re journée:

Lundi 1er décembre:

Tunisie – Syrie 0 – 1

Palestine – Qatar 1 – 0

Classement: Pts J V N D BP BC

1. Palestine 4 2 1 1 0 3 2

2. Syrie 4 2 1 1 0 2 1

3. Tunisie 1 2 0 1 1 2 3

4. Qatar 1 1 0 1 1 1 2