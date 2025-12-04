Le déficit courant s’est contracté, pour revenir à -1,6% du PIB, soit -2,6 milliards de dinars, en 2024, contre -2,3% du PIB en 2023 (-3,5 milliards de dinars), d’après le rapport sur la «Balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie (2024)», publié jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette évolution trouve son origine dans la hausse de l’excédent de la balance des services (+22,7 milliards de dinars, contre +21,2 milliards de dinars en 2023), suite au raffermissement des recettes touristiques (+9,8%) et des revenus du travail (+12,7%).

Partant, le ratio de couverture du déficit commercial par les recettes touristiques et les revenus du travail, s’est légèrement amélioré pour s’établir à 57,7% en 2024, contre 56% en 2023.

En revanche, le déficit de la balance des biens s’est davantage creusé, passant de -28,1 milliards de dinars en 2023, à -30,4 milliards de dinars en 2024, sous l’effet de la hausse des importations de 3,6% et la baisse des exportations de 1%.

Les données de la BCT ont fait état, en outre, de la quasi-stabilité du taux de change moyen annuel du dinar tunisien (-0,2%), en 2024, respectivement, face à l’euro et au dollar américain, traduisant la bonne tenue des principaux indicateurs du compte courant de la balance des paiements, ce qui a permis la consolidation des réserves en devises.

S’agissant de la demande intérieure, principal moteur de la croissance économique en 2024, elle s’est améliorée de 4,3%, aux prix constants, en lien avec la vigueur de la consommation privée et la reprise de l’investissement.

En effet, la consommation nationale a progressé de 1,2% en 2024 (contre +0,7% une année auparavant), portée par la reprise de la consommation publique (+1,4% contre -0,2% en 2023) et l’amélioration de la consommation privée (+1,1% contre +0,9%), favorisée par la détente relative de l’inflation et l’augmentation salariale.

En ce qui concerne le compte financier, il a dégagé un besoin de financement de 251 millions de dinars (MD) en 2024, contre un besoin de financement de 1 296 MD une année auparavant.

« Ce résultat est attribuable au redressement de la balance “des investissements de portefeuille et des autres investissements” (+690 MD en 2024 contre -2 436 MD en 2023), suite à l’effet conjugué du repli des mobilisations des emprunts extérieurs à Long Terme (-9,4%) et de la hausse des dépenses au titre du remboursement du principal de la dette extérieure à Long Terme (+27,3%) », a expliqué la BCT dans son rapport.