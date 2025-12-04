L’indice phare de la Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur une note positive dans un volume soutenu de 9,8 MD . Notons la réalisation d’une transaction de bloc de 1 MDt sur le titre POULINA GROUP HOLDING, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASSAD s’est offert la plus forte hausse de la séance. Dans un volume de 192 mille dinars, l’action a gagné 4,5 % à 3,280 D.

Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a affiché un beau parcours sur la séance. L’action du holding s’est bonifiée de 4,4 % à 0,720 D. La valeur a généré des échanges de 165 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de la compagnie d’assurance a reculé de -4,2 % à 3,160 D. La valeur a été échangée à hauteur de 37 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNINVEST a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la société d’investissement a régressé de –4,1 % à 40,000 D, en générant un flux de 128 mille dinars.

Le titre POULINA GROUP HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges. L’action du plus grand holding en Tunisie a alimenté le marché avec des capitaux de 1,5 MD. La valeur a terminé la séance sur une note baissière (-0,1 % à 18,130 D).