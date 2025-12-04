Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organisera la participation des entreprises tunisiennes au salon Global Industrie, qui se tiendra du 30 mars au 2 avril 2026, à Paris Villepinte (France).

Le salon Global Industrie est un rendez-vous incontournable de l’industrie, réunissant l’ensemble de l’écosystème (industrie manufacturière, mécanique, électronique, plasturgie, énergie…).

Ce rendez-vous favorisera une visibilité internationale et des contacts d’affaires qualifiés, d’après le CEPEX.

Il devra accueillir 2500 exposants venant de 91 pays sur une superficie de 100 000 mètres carrées, sachant que plus de 40000 visiteurs professionnels attendus.

Global Industrie permettra d’explorer les grands enjeux qui transforment l’industrie contemporaine, a-t-on lu sur le portail de l’événement. Il mettra en lumière les innovations, les défis et les solutions qui façonnent l’industrie du futur à travers des thématiques clés à savoir l’automatisation, la digitalisation/IA, l’énergie, l’environnement, le process et les services.