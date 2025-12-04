Tunis, le 4 dÃ©cembre 2025 â€“ La BIAT est fiÃ¨re dâ€™annoncer lâ€™obtention de cinq distinctions internationales majeures en 2025. Ces reconnaissances, Ã©manant de rÃ©fÃ©rences mondiales du secteur financier, confirment une nouvelle fois la soliditÃ© du modÃ¨le de la BIAT, son leadership sur la scÃ¨ne nationale et rÃ©gionale ainsi que son engagement constant en faveur de lâ€™innovation, de lâ€™excellence opÃ©rationnelle et du service client.

Distinction de la Meilleure Banque en Tunisie par Euromoney Awards for Excellence 2025

Le magazine Euromoney a dÃ©cernÃ© Ã la BIAT le titre de Â« Meilleure Banque en Tunisie Â» dans le cadre de son programme Â« Euromoney Awards for Excellence 2025 Â».

Cette distinction prestigieuse vient couronner les efforts continus de la banque en matiÃ¨re dâ€™innovation financiÃ¨re, de qualitÃ© de service et de performance opÃ©rationnelle. Elle salue Ã©galement lâ€™engagement des Ã©quipes BIAT, mobilisÃ©es au quotidien pour rÃ©pondre aux attentes dâ€™une clientÃ¨le diversifiÃ©e et en constante Ã©volution.

DÃ©jÃ rÃ©compensÃ©e par Euromoney en 2019, 2023 et 2024, la BIAT confirme ainsi son positionnement dâ€™acteur bancaire incontournable en Tunisie.

Prix de la Meilleure banque sur le marchÃ© de change en Tunisie par Global Finance

Pour la cinquiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, Global Finance a Ã©lu la BIAT Â« Meilleure Banque sur le marchÃ© de change en Tunisie Â» dans le cadre des Gordon Platt Foreign Exchange Awards 2025.

Cette distinction met en avant la maÃ®trise de la BIAT sur le marchÃ© de change, portÃ©e par des solutions innovantes, une expertise reconnue et un service client performant. GrÃ¢ce Ã ces atouts, la banque rejoint le cercle restreint des institutions africaines les plus performantes sur ce segment stratÃ©gique.

Trois prix dÃ©cernÃ©s par CFI en 2025

Le magazine britannique Capital Finance International (CFI) a attribuÃ© Ã la BIAT trois distinctions majeures en 2025 : Â« Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie Â», Â«Â Meilleure stratÃ©gie de digitalisation en Afrique du nordÂ Â»Â et Â«Â Contribution exceptionnelle au dÃ©veloppement de la jeunesse en TunisieÂ Â».

Ces prix rÃ©compensent la soliditÃ© de la gouvernance de la BIAT, son engagement en matiÃ¨re de transformation digitale ainsi que lâ€™impact durable de ses actions sociÃ©tales, notamment Ã travers la Fondation BIAT. La BIAT est distinguÃ©e par CFI pour la sixiÃ¨me annÃ©e consÃ©cutive, preuve de la constance de sa performance et de sa vision durable.

Banque solide, la BIAT rÃ©affirme sa volontÃ© dâ€™offrir Ã ses clients un accompagnement de haut niveau, basÃ© sur la confiance, la proximitÃ© et lâ€™excellence. Ces reconnaissances internationales renforcent la dÃ©termination de la banque Ã poursuivre son dÃ©veloppement et Ã contribuer activement Ã la dynamique Ã©conomique et sociale du pays.

Â A propos de la BIATÂ :

Banque universelle, acteur de rÃ©fÃ©rence en Tunisie, la BIAT constitue aujourdâ€™hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de lâ€™assurance, de la gestion dâ€™actifs, du capital-investissement, de lâ€™intermÃ©diation boursiÃ¨re et du conseil. ImplantÃ©e sur tout le territoire, la BIAT compte aujourdâ€™hui 206 agences Ã travers toute la Tunisie. PrÃ¨s de 2500 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

TrÃ¨s attentive Ã sa responsabilitÃ© sociÃ©tale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La crÃ©ation de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblÃ©matique et ancre cet engagement de faÃ§on pÃ©renne. www.biat.com.tn