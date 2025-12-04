L’Institut National de la Météorologie annonce des passages nuageux sur plusieurs régions du pays. Les nuages seront parfois denses sur l’extrême Nord et localement sur le Sud-Est où des pluies éparses apparaîtront. L’INM prévoit un temps instable sur ces zones dès la soirée.

Orages sur le Nord-Ouest

Les pluies prendront temporairement un caractère orageux sur Bizerte, Béja et Jendouba. Elles pourront devenir intenses sur certains secteurs. L’Institut signale aussi des chutes de grêle possibles dans des zones limitées.

En fin de nuit, ces précipitations gagneront le reste des régions du Nord puis localement le Centre-Est. La séquence pluvieuse s’étendra ainsi progressivement vers les zones intérieures et littorales.

Vent soutenu et rafales

Le vent soufflera du Nord-Ouest et restera relativement fort à fort sur le Nord, près des côtes et sur les hauteurs. Il sera modéré à relativement fort ailleurs mais l’INM note des rafales dépassant temporairement les 70 km/h.

Ces rafales imposeront de la prudence, notamment dans les zones côtières et les reliefs exposés. Les conditions venteuses influenceront également l’état de la mer.

Mer très agitée

La mer sera très agitée à houleuse sur les côtes Nord. Sur les côtes Est, elle restera agitée à très agitée. Les prévisionnistes décrivent une situation maritime délicate, en raison de la combinaison houle–vent qui dominera sur l’ensemble du littoral. Les activités de navigation et de pêche devront en tenir compte.

Baisse des températures

Les températures maximales varieront entre 8 et 12°C sur les hauteurs de l’Ouest du Nord et du Centre. Elles se situeront entre 13 et 18°C dans les autres régions. Cette configuration confirme un net contraste thermique entre l’intérieur et le littoral.

L’INM signale ainsi des valeurs hivernales sur les reliefs et un climat plus doux mais frais sur le reste du pays.