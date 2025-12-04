L’Université de Carthage (UCAR) a abrité, mardi, la conférence finale du projet “TRUST2COARA”, qui s’engage à réformer les pratiques d’évaluation de la recherche scientifique en Tunisie.

Financé par la Coalition européenne pour l’avancement de l’évaluation de la recherche (CoARA), le projet vise à promouvoir l’équité, l’inclusivité et la transparence en développant une méthodologie d’évaluation plus globale.

Les intervenants ont souligné la nécessité de dépasser les approches traditionnelles fondées uniquement sur les indicateurs bibliométriques et le nombre de publications.

La nouvelle méthodologie intégrera des critères qualitatifs et sociaux, notamment l’impact sociétal et environnemental des travaux de recherche ainsi que leur contribution au tissu économique et social.

Mohamed Gargouri, coordinateur du projet, a indiqué que l’initiative ambitionne de faire évoluer le secteur de la recherche scientifique vers un véritable système d’innovation, encourageant ainsi les chercheurs à adopter une démarche entrepreneuriale.

Pour sa part, la directrice générale de l’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation (ATIA), Salma Dammak, a affirmé l’adhésion de l’agence à ces réformes, estimant que les critères d’évaluation doivent désormais intégrer l’impact socio-économique.

A ce propos, elle a annoncé le lancement prochain, pour la première fois en Tunisie, d’un nouveau système d’accréditation comprenant une accréditation académique et institutionnelle.

Prévu pour 2026-2027, ce dispositif vise à renforcer la crédibilité des diplômes scientifiques et à améliorer l’employabilité des diplômés. Les recommandations du projet reposent sur une enquête menée auprès des chercheurs de l’UCAR.

La Conférence a fait ressortir certaines “dérives” du système actuel d’évaluation, comme la « citation forcée », pratique par laquelle des éditeurs poussent les auteurs à citer des articles de leur propre revue afin d’en augmenter artificiellement le facteur d’impact, faussant ainsi le système et portant atteinte à l’intégrité académique.