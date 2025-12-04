Maintenir le lien culturel entre les Tunisiens de l’étranger et leur pays d’origine est l’une des missions importantes de l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE). Entre transmission linguistique, découverte du patrimoine et activités socioculturelles, l’OTE œuvre discrètement mais résolument pour renforcer ce sentiment d’appartenance.

La culture est un pilier fondamental du travail de l’Office des Tunisiens à l’Étranger. Si sa mission première est d’accompagner les Tunisiens vivant hors des frontières, l’OTE joue également un rôle actif dans la diffusion et la valorisation de la culture tunisienne à l’international, notamment auprès des jeunes générations nées ou élevées en dehors du pays.

«Dans les pays où résident de grandes communautés tunisiennes, notamment en Europe, nous avons constaté que les enfants issus de la deuxième, voire de la troisième génération, connaissent leurs origines, mais très souvent de manière floue, sans véritable ancrage culturel», souligne Helmi Tlili, directeur général par intérim de l’OTE. « C’est là que notre rôle prend tout son sens : transmettre, expliquer, faire vivre une culture parfois oubliée. »

Des centres socioculturels au cœur du dispositif

L’OTE dispose actuellement de 12 centres socioculturels à travers les principaux pays européens accueillant une forte diaspora tunisienne : France, Italie, Allemagne, Autriche, Belgique. Ces centres ont pour vocation de proposer des cours de langue arabe et d’initiation à la civilisation tunisienne. Mais, insiste Tlili, « il ne s’agit pas d’un simple enseignement linguistique : nous parlons ici de transmettre une histoire, un héritage, un imaginaire collectif. » Les programmes sont ainsi conçus pour aller au-delà de la salle de classe.

L’OTE organise des sorties pédagogiques vers des sites archéologiques et historiques, des visites de musées, et des activités culturelles permettant aux jeunes Tunisiens de la diaspora de découvrir les richesses de leur pays d’origine.

Un exemple phare : la visite régulière du musée du Bardo pour les enfants qui viennent en Tunisie pendant les vacances d’été. Ces expériences visent à ancrer une mémoire culturelle et à stimuler la curiosité des jeunes pour leur patrimoine.

Une priorité : maintenir le lien avec la Tunisie Pour l’OTE, le défi n’est pas de s’ouvrir pleinement aux sociétés d’accueil, mais plutôt de préserver le lien identitaire avec la Tunisie. « Notre objectif est que ces jeunes, même s’ils ne parlent pas parfaitement l’arabe ou ne maîtrisent pas tous les codes culturels, puissent se reconnaître dans l’histoire et la culture tunisienne », explique Tlili. Ce travail de transmission culturelle est soutenu par des activités adaptées aux attentes des nouvelles générations.

Bientôt des promenades virtuelles dans les sites historiques et archéologiques en Tunisie

L’OTE a adopté une approche volontairement inclusive et moderne : bientôt, le site internet de l’Office intégrera une section entièrement dédiée à la culture, avec des contenus accessibles d’un simple clic, permettant aux Tunisiens de l’étranger de « se promener dans la civilisation tunisienne » à travers des vidéos, articles, expositions virtuelles et visites guidées.

Une présence forte en France, reflet du poids démographique Avec près de 54 % des Tunisiens de l’étranger résidant en France, ce pays représente un axe prioritaire dans l’action culturelle de l’Office.

Sur les 12 centres socioculturels, 6 y sont implantés. Ce réseau permet de proposer des programmes diversifiés, régulièrement renouvelés, en partenariat avec des associations locales. « Nous portons cette mission culturelle avec conviction », conclut Helmi Tlili. « Il ne s’agit pas seulement de transmettre des connaissances, mais de ravir un lien affectif, une fierté d’appartenance, qui dépasse les générations et les frontières. »

“La culture n’est pas seulement l’ensemble des caractères de civilisation qui préexiste à l’apparition des identités, elle est également le socle proprement personnel de l’identité”

A.B.A