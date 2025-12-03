L’ambassadeur de Tunisie à Abidjan, Zied Saâdaoui, s’est entretenu ce mardi, avec le ministre délégué ivoirien chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Adama Dossou, dans le droit fil du renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire.

Les deux parties ont misé sur le capital humain, axe central de leur coopération, soulignant la nécessité notamment de faciliter la libre circulation, de favoriser l’accès à l’emploi et de mettre au point des programmes de formation communs alignés sur les priorités de développement des deux pays.

Selon la page officielle de l’ambassade de Tunisie à Abidjan, elles ont également convenu de renforcer la protection et l’accompagnement des communautés tunisiennes en Côte d’Ivoire et ivoiriennes en Tunisie, afin de maximiser leur contribution au développement de leurs pays d’origine comme d’accueil.

Par ailleurs, les responsables ont exploré des mécanismes concrets pour stimuler les échanges économiques, scientifiques et professionnels, dans une perspective de partenariats durables et mutuellement bénéfiques.

Enfin, l’entretien a permis de souligner l’importance de resserrer les liens culturels entre les deux peuples, à travers la promotion d’échanges artistiques et le soutien à des initiatives communes, afin de consolider une identité partagée et renforcer le dialogue interculturel.