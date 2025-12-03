À l’occasion du 90e anniversaire de la création de l’institut Al-Rachidi de musique traditionnelle tunisienne, l’Association de la Rachidia organise un programme culturel diversifié.

Les festivités, qui se dérouleront du 4 au 7 décembre, comprendront des conférences, des lectures poétiques, des projections et des concerts musicaux, répartis entre le siège de la Rachidia, situé dans la médina de Tunis, et le Théâtre Municipal de Tunis.

Les événements commenceront le vendredi 5 décembre à 16h00, avec une conférence du Dr. Anis Khlifi, chercheur en musique, intitulée “La Rachidia de 1935 à 2025 : 90 ans de changements et de transformations”. Elle sera suivie d’une intervention sur “Les femmes autour de la Rachidia” de la Dr. Salwa Hfaiedh.

La soirée continuera avec une lecture poétique de l’artiste Faten Ben Khaled, avant la conférence de Mokhtar Mestaisser sur “La Rachidia et son parcours artistique : près d’un siècle entre succès et défis”. La journée se clôturera par la présentation du livre “L’Art-thérapie musicale” du Dr. Mustapha Nasraoui.

Le samedi 6 décembre, à 19h00, le siège de la Rachidia accueillera le concert “Chansons dans la mémoire”, suivi d’un hommage à plusieurs figures artistiques de la scène musicale tunisienne.

Le dimanche 7 décembre, à 19h00, le Théâtre Municipal de Tunis présentera le concert “Nuba al-Muhayar Sikah”, avec les artistes Dorsaf Hamdani et Mohamed Ben Salah, sous la direction du maestro Nabil Zommit.

L’ouverture officielle des festivités aura lieu le 4 décembre, avec deux concerts musicaux, une exposition documentaire et une rétrospective consacrée à l’artiste Saleh Mahdi (1925-2014), ainsi que le lancement du site web de la Rachidia.

Créée le 3 novembre 1934, la Rachidia est une association culturelle et artistique spécialisée dans la musique tunisienne. Elle tire son nom de Mohamed Rachid, le bey husseinite qui a beaucoup œuvré pour la préservation de la musique et de la chanson andalouses.

La troupe musicale et la chorale de la Rachidia ont été créées pour sauvegarder la musique arabe originale et valoriser le patrimoine tunisien.