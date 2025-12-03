Une séance de travail s’est tenue, mardi, au gouvernorat de Tataouine, consacrée au suivi de l’avancement de la troisième tranche du Programme de développement intégré (PDI) et l’examen de la progression du projet d’embellissement des entrées nord et sud de Dhehiba.

Sous la supervision du gouverneur Amir Guebsi, la séance a réuni les structures régionales et locales pour évaluer l’état d’avancement des projets, identifier les obstacles et proposer des solutions visant à accélérer la mise en œuvre des composantes urbaines et de développement, afin d’améliorer le paysage urbain et les infrastructures de cette zone frontalière.

La réunion a également abordé la vision des structures concernées quant à la mise à exécution du programme de développement dans la délégation de Dhehiba, en particulier le projet d’embellissement des entrées et celui de l’électrification de 44 puits par énergie solaire.

Les participants ont examiné l’impact attendu de ces projets sur le développement de l’activité agricole, la réduction des coûts d’extraction de l’eau et le renforcement de l’attractivité économique et touristique de la région.

Le coordinateur régional Saad Essabbeh a précisé que le projet d’embellissement des entrées de Dhehiba, incluant réaménagement des trottoirs, modernisation de l’éclairage, nouveaux réseaux, parkings et structures artistiques, avance après finalisation d’une première étude et l’élaboration prochaine d’une étude actualisée.

En dépit des retards liés au raccordement au réseau d’assainissement, les parties prenantes ont fixé le lancement de ce dernier à fin mai 2026 et celui du projet d’embellissement à la fin de l’année, avec des travaux prévus en 2027 pour un coût d’un million de dinars.

Par ailleurs, l’électrification solaire de quatre puits progresse et sera finalisée dans deux semaines.

D’autres chantiers sont en cours, notamment; les gradins du stade municipal (75% d’avancement, 961 mille dinars) et l’extension de la zone orientale de Oueni, comprenant un nouveau puits, son électrification solaire et un réservoir de 10 mille m3, pour 500 mille dinars, actuellement en appel d’offres.