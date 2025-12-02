Les opportunités de partenariat et d’investissement dans le domaine de la valorisation de l‘huile d’olive, ont été au centre d’une rencontre, le 1 er décembre 2025, entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, avec des responsables du groupe turc TURKAL, actif dans de nombreux domaines, dont celui de l’huile d’olive.

A cette occasion, Abdelhafidh a évoqué l’ancrage historique du secteur de l’huile d’olive en Tunisie et son importance dans l’économie nationale, mettant en avant la qualité supérieure de l’huile tunisienne, sa compétitivité et la place de choix qu’elle occupe aujourd’hui sur les marchés internationaux.

Le ministre a également, salué l’intérêt manifesté par le groupe TURKAL pour la Tunisie, tant pour l’acquisition de quantités d’huile que pour l’investissement dans ce secteur prometteur, soulignant la volonté de la Tunisie de diversifier ses partenaires dans ce domaine.

Il a exprimé la disposition du ministère et de ses structures chargées de l’investissement à apporter le soutien et l’accompagnement nécessaires pour aider le groupe à concrétiser ses programmes de coopération et ses investissements prévus en Tunisie.

Pour sa part, le président du conseil d’administration du groupe turc, Murat Turkal a indiqué que cette visite vise à explorer les opportunités d’investissement et de partenariats dans le domaine de l’huile d’olive, à travers la création de projets intégrés à forte valeur ajoutée en plus de concrétiser l’acquisition d’importantes quantités d’huile tunisienne.