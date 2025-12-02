• Le Kia PV5 Passenger récompensé comme « Family Car of the Year » aux BBC

TopGear.com Awards 2026

• Premier modèle PBV reconnu dans une grande catégorie destinée aux particuliers, s’appuyant sur l’héritage de Kia en matière de mobilité familiale

• Son espace remarquable, sa polyvalence pratique et son efficacité maîtrisée établissent une nouvelle référence pour la mobilité familiale moderne

Kia a annoncé aujourd’hui que le Kia PV5 Passenger a été nommé « Family Car of the Year » lors des BBC TopGear.com Awards 2026, l’une des distinctions automobiles les plus influentes, décernée chaque année par BBC Top Gear. Organisée au White City House de Londres, la cérémonie célèbre les véhicules les plus innovants et marquants introduits chaque année dans différentes catégories.

La distinction de BBC TopGear.com souligne la montée en puissance de Kia dans la mobilité électrifiée et s’inscrit dans la continuité des récents succès de la marque aux BBC TopGear.com Awards. Le PV5 Passenger suit ainsi les précédentes récompenses de Kia : « Manufacturer of the Year » en 2022, ainsi qu’une série de prix pour ses modèles électriques EV6 (2021), EV9 (2023) et EV3 (2024) — chacun salué pour leur vision pratique et tournée vers l’avenir. Après avoir remporté le titre de « 2026 International Van of the Year », cette nouvelle distinction confirme la capacité du PV5 à séduire à la fois les segments utilitaires et particuliers.

Redéfinir les attentes en matière de mobilité familiale électrifiée

Le résultat de cette année met en avant la gamme PBV de Kia qui redéfinit les attentes des familles modernes envers un véhicule électrique — en combinant espace, efficacité, flexibilité et valeur, établissant une nouvelle norme pour le segment.

« Le PV5 Passenger représente un nouveau chapitre pour une mobilité électrifiée accessible et pratique en Europe. Son design spacieux, sa modularité et son agrément de conduite démontrent comment les PBV peuvent réellement améliorer le quotidien des familles. Cette reconnaissance de Top Gear valide notre direction et renforce notre dynamique alors que nous développons la gamme PBV de Kia dans la région. »

— Marc Hedrich, Président & CEO, Kia Europe

Pourquoi le PV5 a gagné : espace, confort et valeur exceptionnels

« Le PV5 offre une combinaison rare d’espace généreux, de confort raffiné et d’efficacité remarquable, le tout avec un rapport qualité/prix difficile à égaler. Son design est réfléchi, pensé pour les familles, et exécuté avec clarté et cohérence. »

— Jack Scarlett, Contributor, BBC Top Gear, extrait de la Review PV5 2025

Les rédacteurs de Top Gear ont particulièrement souligné :

• Un intérieur exceptionnellement spacieux et polyvalent, offrant une praticité

digne d’un MPV dans un gabarit compact

• Une conduite souple et raffinée, rare pour un véhicule de taille ou de forme

similaire

• Une efficacité élevée et une conduite adaptée au quotidien, rendues possibles

par la plateforme dédiée PBV de Kia

• Un rapport prix/performances remarquable, offrant une valeur nettement

supérieure à celle des principaux concurrents

En réunissant ces atouts, le PV5 s’impose comme une nouvelle option particulièrement

convaincante pour les familles recherchant une mobilité électrique accessible et

fonctionnelle.

PV5 : une nouvelle approche de la mobilité familiale

Reposant sur l’architecture évolutive « Platform Beyond Vehicle » (PBV) de Kia, le PV5

inaugure un nouveau concept de mobilité électrifiée modulaire, conçue pour s’adapter

à une multitude de modes de vie.

S’appuyant sur l’héritage de Kia en matière de véhicules familiaux — de la praticité du

Bongo à l’espace et la fonctionnalité du Carnival — le PV5 poursuit cette lignée avec une

interprétation résolument tournée vers l’avenir.

La version Passenger est proposée en configuration cinq places, offrant un habitacle et

un espace de chargement généreux, avec le niveau de raffinement attendu des derniers

véhicules électriques Kia. Des versions six et sept places suivront, offrant davantage de

flexibilité pour les familles selon leurs besoins.

Les points forts du PV5 pour les familles

• Espace modulable : sièges de deuxième rangée inclinables et rabattables,

multiples solutions de rangement — dont un plateau à bagages, le système d’accessoires Kia AddGear et la compatibilité avec un porte-bagages de toit — permettant de répondre à tous les usages, des courses quotidiennes aux sorties en plein air.

• Conduite silencieuse et rassurante : un habitacle décrit comme « silencieux,

même selon les standards EV », associé à des aides avancées à la conduite comme l’assistance anticollision avant, l’aide au maintien de voie ou l’assistance anticollision en stationnement.

• Expérience connectée : système IVI dédié PBV et App Market offrant navigation

en temps réel et applications téléchargeables, tandis que les fonctionnalités V2L internes et externes facilitent l’utilisation d’appareils électroniques en déplacement ou à l’extérieur.

Aligné sur la stratégie PBV à long terme de Kia, le PV5 sera suivi par des modèles plus grands comme les PV7 et PV9, contribuant à l’objectif de Kia de vendre 250 000

véhicules électriques PBV par an d’ici 2030.