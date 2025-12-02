La deuxième édition du Salon des Patients se tiendra du 3 au 5 avril 2026 à la Cité de la Culture de Tunis. Cet événement d’envergure a pour objectif de renforcer le dialogue et l’accompagnement des patients, de leurs proches et des professionnels de santé.

Placée sous le thème « Le parcours du patient : comprendre, prévenir, vivre mieux », cette édition réunira l’ensemble des acteurs de l’écosystème de santé.

Organisé après le succès de sa première édition, le salon rassemblera pendant trois jours hôpitaux, cliniques, laboratoires, associations de patients, acteurs du bien-être, assureurs, entreprises de santé numérique, ainsi que des industriels des secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux.

Selon une page web dédiée, l’événement se présente comme une plateforme de rencontre unique entre le monde médical, les patients et la société civile.

Au cœur du programme, des ateliers interactifs et gratuits seront proposés à différents publics : femmes, seniors, enfants, adolescents, parents et professionnels. Ces sessions aborderont des sujets variés, allant de la nutrition à la gestion du stress, en passant par la prévention, l’autonomie, la santé intime ou encore la santé au travail.

L’événement offrira également un espace d’exposition avec des zones de dépistage, des démonstrations de solutions e-santé (télémédecine, objets connectés) et des conférences pluridisciplinaires, dans un objectif clair : informer, sensibiliser et outiller les citoyens pour qu’ils deviennent acteurs de leur propre parcours de santé.

Le Salon des Patients est un rendez-vous annuel conçu pour créer des liens entre tous les acteurs de la santé. Son objectif ultime est de promouvoir une approche proactive, inclusive et humaniste de la santé en Tunisie.